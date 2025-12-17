ÚLTIMA TURNÊ
Liniker anuncia "Bye Bye Caju" e Salvador será palco da despedida
Soteropolitanos terão a chance de vivenciar o espetáculo, que passará também por São Paulo, Rio de Janeiro e Belém
Por Jair Mendonça Jr
A capital baiana sediará a despedida da era Caju de Liniker. A cantora anunciou a turnê “Bye Bye Caju” em uma coletiva de imprensa, prometendo uma série de espetáculos grandiosos em estádios, com a capital baiana fechando a rota.
A última apresentação da turnê está agendada para o dia 7 de novembro de 2026 na Arena Fonte Nova, marcando o ponto final de um ciclo de grande sucesso para a artista.
O álbum Caju (2024) não só esgotou shows de estreia, como também foi aclamado pela crítica, sendo eleito o Melhor Disco Nacional de 2024 pela Rolling Stone Brasil e acumulando três prêmios no Grammy Latino.
A despedida
A turnê, realizada pela 30e e Breu Entertainment, promete um investimento inédito em estrutura e tecnologia, com foco especial na qualidade sonora, conforme destacou a própria Liniker.
"Tem a concepção do som, do investimento sonoro, para as pessoas saírem de lá transformadas pela experiência", afirmou a artista, ressaltando a maturidade que o projeto Caju lhe trouxe.
O público soteropolitano e nordestino terá a chance de vivenciar o espetáculo, que passará também por São Paulo, Rio de Janeiro e Belém, antes de aterrissar em Salvador.
Venda de ingressos
Os ingressos para o show na Arena Fonte Nova e nas demais cidades serão vendidos pelo site da Eventim.
- Pré-venda (Clientes Itaú): 18 de dezembro de 2025.
- Venda Geral: 22 de dezembro de 2025, ao meio-dia (horário de Brasília).
