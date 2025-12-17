Liniker anuncia "Bye Bye Caju" e Salvador será palco da despedida

Artista anunciou a turnê de despedida do álbum em coletiva de imprensa - Foto: Divulgação Liniker

A capital baiana sediará a despedida da era Caju de Liniker. A cantora anunciou a turnê “Bye Bye Caju” em uma coletiva de imprensa, prometendo uma série de espetáculos grandiosos em estádios, com a capital baiana fechando a rota.

A última apresentação da turnê está agendada para o dia 7 de novembro de 2026 na Arena Fonte Nova, marcando o ponto final de um ciclo de grande sucesso para a artista.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O álbum Caju (2024) não só esgotou shows de estreia, como também foi aclamado pela crítica, sendo eleito o Melhor Disco Nacional de 2024 pela Rolling Stone Brasil e acumulando três prêmios no Grammy Latino.

A despedida

A turnê, realizada pela 30e e Breu Entertainment, promete um investimento inédito em estrutura e tecnologia, com foco especial na qualidade sonora, conforme destacou a própria Liniker.

"Tem a concepção do som, do investimento sonoro, para as pessoas saírem de lá transformadas pela experiência", afirmou a artista, ressaltando a maturidade que o projeto Caju lhe trouxe.

O público soteropolitano e nordestino terá a chance de vivenciar o espetáculo, que passará também por São Paulo, Rio de Janeiro e Belém, antes de aterrissar em Salvador.

Venda de ingressos

Os ingressos para o show na Arena Fonte Nova e nas demais cidades serão vendidos pelo site da Eventim.