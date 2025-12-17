Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ÚLTIMA TURNÊ

Liniker anuncia "Bye Bye Caju" e Salvador será palco da despedida

Soteropolitanos terão a chance de vivenciar o espetáculo, que passará também por São Paulo, Rio de Janeiro e Belém

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

17/12/2025 - 12:42 h
Artista anunciou a turnê de despedida do álbum em coletiva de imprensa
Artista anunciou a turnê de despedida do álbum em coletiva de imprensa -

A capital baiana sediará a despedida da era Caju de Liniker. A cantora anunciou a turnê “Bye Bye Caju” em uma coletiva de imprensa, prometendo uma série de espetáculos grandiosos em estádios, com a capital baiana fechando a rota.

Leia Também:

Rafael Pondé leva o reggae à MPB em show no verão da Bahia
Jorge e Mateus vão fazer último show da carreira em Salvador
Cidade baiana reúne estrelas do forró em megagravação e show gratuito

A última apresentação da turnê está agendada para o dia 7 de novembro de 2026 na Arena Fonte Nova, marcando o ponto final de um ciclo de grande sucesso para a artista.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O álbum Caju (2024) não só esgotou shows de estreia, como também foi aclamado pela crítica, sendo eleito o Melhor Disco Nacional de 2024 pela Rolling Stone Brasil e acumulando três prêmios no Grammy Latino.

A despedida

A turnê, realizada pela 30e e Breu Entertainment, promete um investimento inédito em estrutura e tecnologia, com foco especial na qualidade sonora, conforme destacou a própria Liniker.

"Tem a concepção do som, do investimento sonoro, para as pessoas saírem de lá transformadas pela experiência", afirmou a artista, ressaltando a maturidade que o projeto Caju lhe trouxe.

O público soteropolitano e nordestino terá a chance de vivenciar o espetáculo, que passará também por São Paulo, Rio de Janeiro e Belém, antes de aterrissar em Salvador.

Venda de ingressos

Os ingressos para o show na Arena Fonte Nova e nas demais cidades serão vendidos pelo site da Eventim.

  • Pré-venda (Clientes Itaú): 18 de dezembro de 2025.
  • Venda Geral: 22 de dezembro de 2025, ao meio-dia (horário de Brasília).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Liniker Liniker caju

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Artista anunciou a turnê de despedida do álbum em coletiva de imprensa
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Artista anunciou a turnê de despedida do álbum em coletiva de imprensa
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Artista anunciou a turnê de despedida do álbum em coletiva de imprensa
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Artista anunciou a turnê de despedida do álbum em coletiva de imprensa
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

x