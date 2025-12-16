Menu
VERÃO
SHOW

Rafael Pondé leva o reggae à MPB em show no verão da Bahia

Show em Salvador celebra releituras da MPB com a estética reggae e dub

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/12/2025 - 13:16 h
Show marca o início de uma série de apresentações que Rafael Pondé levará a diversos palcos baianos
Rafael Pondé inicia sua temporada de verão na Bahia com o show Reggando a MPB, que acontece no restaurante Entre Folhas e Ervas, no Largo da Lapinha, no dia 19 de dezembro, às 21h.

O espetáculo marca o início de uma série de apresentações que Pondé levará a diversos palcos baianos em 2026, reforçando sua trajetória de quase três décadas dedicada a pesquisas, criações e releituras da música brasileira sob a estética do reggae e dub.

O conceito do show remonta ao início dos anos 2000, quando Pondé e Alexandre Carlo (do Natiruts) mantinham intensas trocas musicais em São Paulo. Na época, Pondé divulgava o primeiro álbum da Diamba, Ninguém Está a Salvo (2000), enquanto Alexandre estava em turnê com Verbalize.

Durante esse período, eles começaram a compartilhar versões em MP3 de clássicos da MPB reinterpretados no estilo reggae, sempre no formato voz e violão.

Pondé lembra como o momento foi fundamental para o desenvolvimento do conceito: "O conceito surgiu ali, por volta de 2000, 2001. A gente trocava muita ideia e muitas versões da MPB em reggae. Lembro que mostrei a Alexandre minha versão de Espere por Mim Morena, e na apresentação seguinte do Luau MTV, ele já tocou com o Natiruts. Esse formato nos acompanhou desde então."

O artista também recorda de versões que Alexandre enviava, como a de Esfinge, de Djavan, e destaca que ambos seguiram explorando esse caminho ao longo de suas carreiras.

Faixas como Acabou Chorare, Cowboy Fora da Lei, Espere por Mim Morena e Canoeiro se tornaram referências do estilo reggae/dub dentro da MPB e agora estão reunidas neste espetáculo, celebrando a fusão entre a tradição e a liberdade criativa.

No palco, Pondé se apresenta acompanhado de sua banda, composta por Lucas Pondé (baixo), Flavinho Drums (bateria) e Dankey Couto (teclados), e o repertório inclui releituras em reggae/dub de clássicos da MPB e músicas autorais que marcaram sua trajetória com a Diamba e com o Natiruts.

"Vamos começar essa temporada no Entre Folhas e Ervas e seguir com vários shows no verão da Bahia. Espero vocês", convida Pondé.

Serviços

➡️ Show Reggando a MPB — Rafael Pondé e banda

▪️Onde: Entre Folhas e Ervas — Largo da Lapinha, 15

▪️Quando: 19 de dezembro, às 21h

▪️Quanto: Somente com reservas

▪️Reservas: (71) 99327-8997

x