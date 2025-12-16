FESTA
Tio Elétrico celebra a chegada do verão na Varanda do Sesi em Salvador
Show ao pôr do sol reúne clássicos do Carnaval e promete clima de festa no Rio Vermelho
Por Beatriz Santos
A banda Tio Elétrico retorna aos palcos no dia 21 de dezembro, a partir das 17h, para celebrar a chegada do verão baiano com um show especial na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. A apresentação acontece ao pôr do sol e marca o encerramento do ano com muita música, energia e clima de Carnaval.
Conhecido por suas releituras cheias de personalidade, o grupo prepara um repertório que promove uma verdadeira viagem sonora pelos antigos carnavais de Salvador.
Leia Também:
Clássicos que embalaram gerações ganham novas roupagens, mantendo viva a essência do axé e da alegria que projetaram a Bahia no cenário musical brasileiro.
A performance promete recriar a atmosfera contagiante das avenidas e dos trios elétricos, unindo nostalgia e modernidade em um encontro musical feito para emocionar e fazer dançar. A proposta é convidar o público a viver uma experiência marcada por ritmos contagiantes e alto astral.
Com o pôr do sol radiante como pano de fundo, o cenário da Varanda do Sesi se transforma no ambiente ideal para reviver grandes momentos do Carnaval baiano e dar as boas-vindas à estação mais aguardada do ano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes