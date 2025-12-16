Tio Elétrico celebra a chegada do verão na Varanda do Sesi em Salvador

Tio Elétrico retorna aos palcos em Salvador - Foto: Divulgação

A banda Tio Elétrico retorna aos palcos no dia 21 de dezembro, a partir das 17h, para celebrar a chegada do verão baiano com um show especial na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. A apresentação acontece ao pôr do sol e marca o encerramento do ano com muita música, energia e clima de Carnaval.

Conhecido por suas releituras cheias de personalidade, o grupo prepara um repertório que promove uma verdadeira viagem sonora pelos antigos carnavais de Salvador.

Clássicos que embalaram gerações ganham novas roupagens, mantendo viva a essência do axé e da alegria que projetaram a Bahia no cenário musical brasileiro.



A performance promete recriar a atmosfera contagiante das avenidas e dos trios elétricos, unindo nostalgia e modernidade em um encontro musical feito para emocionar e fazer dançar. A proposta é convidar o público a viver uma experiência marcada por ritmos contagiantes e alto astral.

Com o pôr do sol radiante como pano de fundo, o cenário da Varanda do Sesi se transforma no ambiente ideal para reviver grandes momentos do Carnaval baiano e dar as boas-vindas à estação mais aguardada do ano.