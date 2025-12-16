Menu
HOME > VERÃO
FESTA

Tio Elétrico celebra a chegada do verão na Varanda do Sesi em Salvador

Show ao pôr do sol reúne clássicos do Carnaval e promete clima de festa no Rio Vermelho

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/12/2025 - 11:10 h
Tio Elétrico retorna aos palcos em Salvador
Tio Elétrico retorna aos palcos em Salvador -

A banda Tio Elétrico retorna aos palcos no dia 21 de dezembro, a partir das 17h, para celebrar a chegada do verão baiano com um show especial na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. A apresentação acontece ao pôr do sol e marca o encerramento do ano com muita música, energia e clima de Carnaval.

Conhecido por suas releituras cheias de personalidade, o grupo prepara um repertório que promove uma verdadeira viagem sonora pelos antigos carnavais de Salvador.

Leia Também:

Pagode acústico? Xanddy anuncia Melhor Segunda-Feira na Concha
Salvador confirma mais de 10 festas gratuitas antes do carnaval
Novo palco de Salvador define programação de shows na orla

Clássicos que embalaram gerações ganham novas roupagens, mantendo viva a essência do axé e da alegria que projetaram a Bahia no cenário musical brasileiro.

A performance promete recriar a atmosfera contagiante das avenidas e dos trios elétricos, unindo nostalgia e modernidade em um encontro musical feito para emocionar e fazer dançar. A proposta é convidar o público a viver uma experiência marcada por ritmos contagiantes e alto astral.

Com o pôr do sol radiante como pano de fundo, o cenário da Varanda do Sesi se transforma no ambiente ideal para reviver grandes momentos do Carnaval baiano e dar as boas-vindas à estação mais aguardada do ano.

