Cidade baiana reúne estrelas do forró em megagravação e show gratuito

Show terá entrada gratuita

Cruz das Almas vai se transformar no epicentro do forró nacional no dia 13 de dezembro, quando a banda Fulô de Mandacaru realiza a gravação de seu novo audiovisual.

A data, que marca o Dia Nacional do Forró e o aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga, servirá de palco para um encontro que promete entrar para a história do gênero.

O projeto contará com uma megaestrutura preparada especialmente para receber artistas consagrados e reforçar a grandiosidade do ritmo nordestino. A proposta da banda é destacar que o forró pode ocupar grandes eventos ao longo de todo o ano, rompendo a ideia de que se trata apenas de um gênero associado ao período junino.



Ao todo, participam da gravação Dorgival, Kátia Cilene, Virgílio, Cícero Dantas, Aduilio Mendes, Magníficos, Waldonys, Chambinho, Sem Parea e Coração Nordestino, convidados que ajudam a marcar a celebração dos 25 anos da Fulô de Mandacaru com força e representatividade.

O evento, que será realizado no Espaço do São João, Circuito Luiz Gonzaga, terá entrada gratuita e convida admiradores do forró de toda a região. Segundo a Prefeitura de Cruz das Almas, a gravação reforça a identidade cultural da cidade e sua relevância no cenário nordestino.

Para Armandinho do Acordeon, um dos líderes da Fulô, a ideia do projeto é mostrar que o forró pode estar presente em grandes eventos a qualquer época do ano. “Não somos só um ritmo junino”, disse.

Outro líder da banda, Pingo Barros, completa dizendo que foram escolhidos artistas de alto nível e uma mega estrutura para mostrar a grandiosidade do forró em seu dia, que também é aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga.

“Dia 13/12 vai ser épico! Estamos preparando uma super produção, com participações mais que especiais — e queremos vocês, nossos amados fãs, conosco em Cruz das Almas/BA!”, afirma o vocalista.

Ele convida o público a chamar amigos e familiares para participar da gravação do novo DVD da Fulô de Mandacaru, que terá “entrada 100% gratuita”.

Para o prefeito, Ednaldo Ribeiro, é uma alegria receber a gravação do audiovisual dos 25 anos da banda Fulô de Mandacaru justamente no Dia Nacional do Forró.

“E ter esse registro histórico acontecendo no nosso Espaço do São João, que leva o nome de Circuito Luiz Gonzaga, reforça a identidade de Cruz das Almas como uma cidade que valoriza, preserva e promove o forró. Esse evento coloca Cruz mais uma vez no centro das grandes produções culturais do Nordeste e evidencia o quanto estamos avançando na construção de uma cidade que respeita e investe na sua tradição, reconhecendo o seu potencial turístico como força de movimentação econômica”, finaliza.