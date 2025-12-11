Menu
GANHOU!

Conheça o campeão da primeira edição do Reality do Arrocha

O artista foi escolhido pelo time de jurados famosos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/12/2025 - 20:19 h | Atualizada em 11/12/2025 - 20:47
O jovem venceu a disputa pelo prêmio
O jovem venceu a disputa pelo prêmio

Raique Santana venceu a disputa e conquistou o primeiro lugar do Reality do Arrocha, nesta quinta-feira, 11. Além do título de campeão, o artista, que tem 21 anos e é natural de Taperoá, do Baixo Sul baiano, ganhou a gravação de um audiovisual e de um CD com dez faixas de sua escolha.

“É uma sensação de alegria. Muita gente também tá na luta pela música, passando pelas mesmas coisas que eu passei. Eu tenho esse dom e quero levar isso pra minha vida toda. Amo a música e quero ajudar minha família. Daqui pra frente, eu espero coisas boas e fazer meu sucesso no mundo”, afirmou Raique Santana.

A definição do campeão ocorreu após um empate entre Raique e Jeicy Campos, que ficaram lado a lado na primeira colocação. Os dois precisaram se apresentar novamente para os jurados e para os jogadores, responsáveis pelo voto final. Jeicy terminou em segundo lugar e foi premiada com a produção de um EP com cinco músicas.

Marville Paixão completou o pódio, conquistando o terceiro lugar e assegurando a gravação de uma faixa musical. A noite marcou o encerramento de uma competição que movimentou o cenário do arrocha e atraiu grande público.

A avaliação dos finalistas ficou a cargo do cantor Kart Love, do empresário Mário Paim, da M&P Produções, e do apresentador Jorge Araújo. Familiares dos participantes também estiveram presentes e celebraram cada momento da final.

Tags:

Raique Santana Reality do Arrocha

x