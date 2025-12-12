REPERCUTIU
Bruno Magnata toma decisão definitiva sobre saída da La Fúria em 2026
Suposta saída de Magnata da banda repercutiu nas redes sociais
Por Edvaldo Sales
Um dos nomes mais importantes do pagode baiano, Bruno Magnata se tornou o centro das atenções na quinta-feira, 11, após circular o boato de que ele sairia da banda La Fúria.
Ao Portal A TARDE, a equipe do cantor negou a informação. Magnata segue na banda, inclusive para os compromissos do Carnaval de 2026. Além disso, a agenda da banda com o artista está mantida neste fim de semana, com shows em Petrolina e Juazeiro.
Leia Também:
O cantor realizou, na última segunda-feira, 8, o projeto 'Resenha do Mag', no Pelourinho, e teve os ingressos esgotados. O show contou com a participação de Netto Brito, Kart Love, Simone Morena e Thiago Aquino.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes