Bruno Magnata toma decisão definitiva sobre saída da La Fúria em 2026

Suposta da saída de Magnata da banda repercutiu nas redes sociais - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Um dos nomes mais importantes do pagode baiano, Bruno Magnata se tornou o centro das atenções na quinta-feira, 11, após circular o boato de que ele sairia da banda La Fúria.

Ao Portal A TARDE, a equipe do cantor negou a informação. Magnata segue na banda, inclusive para os compromissos do Carnaval de 2026. Além disso, a agenda da banda com o artista está mantida neste fim de semana, com shows em Petrolina e Juazeiro.

O cantor realizou, na última segunda-feira, 8, o projeto 'Resenha do Mag', no Pelourinho, e teve os ingressos esgotados. O show contou com a participação de Netto Brito, Kart Love, Simone Morena e Thiago Aquino.