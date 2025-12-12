Menu
REPERCUTIU

Bruno Magnata toma decisão definitiva sobre saída da La Fúria em 2026

Suposta saída de Magnata da banda repercutiu nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/12/2025 - 11:43 h | Atualizada em 12/12/2025 - 12:07
Suposta da saída de Magnata da banda repercutiu nas redes sociais
Suposta da saída de Magnata da banda repercutiu nas redes sociais

Um dos nomes mais importantes do pagode baiano, Bruno Magnata se tornou o centro das atenções na quinta-feira, 11, após circular o boato de que ele sairia da banda La Fúria.

Ao Portal A TARDE, a equipe do cantor negou a informação. Magnata segue na banda, inclusive para os compromissos do Carnaval de 2026. Além disso, a agenda da banda com o artista está mantida neste fim de semana, com shows em Petrolina e Juazeiro.

O cantor realizou, na última segunda-feira, 8, o projeto 'Resenha do Mag', no Pelourinho, e teve os ingressos esgotados. O show contou com a participação de Netto Brito, Kart Love, Simone Morena e Thiago Aquino.

