MÚSICA
O BAIANO TEM O MOLHO!

Premiado, O Kanalha é recebido com festa no aeroporto de Salvador

Fãs receberam O Kanalha com bastante carinho

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/12/2025 - 7:12 h
O Kanalha foi recebido por fãs
O Kanalha foi recebido por fãs

Após vencer a categoria de Axé/Pagodão do Ano no Prêmio Multishow 2025, nesta terça-feira, 9, O Kanalha foi recebido por fãs, que fizeram uma festa no Aeroporto de Salvador na manhã desta sexta-feira, 12.

“Uma árvore sem raiz não fica em pé, gratidão à família Jandirão. O prêmio Multishow chegou em casa”, escreveu o cantor no Instagram.

Veja a recepção:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Danrlei Orrico (@okanalha_oficial)

Homenagem à Preta Gil

Ao agradecer o prêmio, no palco do evento, o artista fez uma homenagem à Preta Gil. Os dois viveram um romance antes da morte da cantora.

O artista, que usou uma corrente com uma imagem da cantora, agradeceu após vencer com ‘O Baiano Tem o Molho’. Ele ressaltou a importância dela em sua vida. “Uma mulher que me ensinou muita coisa para estar aqui hoje”, disse ele.

Para homenagear a artista, o baiano usou uma correntinha com uma imagem dela. “Eu só fiquei pensando nela esses dias E aí eu vim com um colarzinho, para poder sentir essa energia. Com certeza ela estaria torcendo por mim”, comentou o cantor em entrevista ao gshow.

“Isso aqui é apenas um colar. De fato eu tenho carregado ela no coração, para a vida eterna. [...] Acho que essas coisas assim não se apagam, né? Não tem como se apagar”, completou.

O Kanalha

