É O FIM?
Jorge e Mateus vão fazer último show da carreira em Salvador
Show vai marcar o fim da Turnê 20 Anos da dupla
Por Edvaldo Sales
A dupla Jorge e Mateus já definiu o dia e local para o último show antes de uma pausa na carreira. A despedida temporária dos palcos acontece nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2026, em Salvador, durante o Carnaval, no tradicional Camarote Villa.
O show vai marcar o encerramento da Turnê 20 Anos da dupla. A escolha do lugar para fazer a apresentação foi motivada pela relação que os artistas têm com o Camarote Villa, que faz parte da trajetória dos dois.
Segundo Jorge e Mateus, a decisão de interromper a agenda de shows parte do desejo de desacelerar. A dupla quer reduzir o ritmo intenso de viagens e compromissos para dedicar mais tempo à família e à vida pessoal.
No entanto, a pausa não representa o fim definitivo da dupla, mas sim um hiato sem prazo definido.
Até fevereiro, a Turnê 20 Anos segue pelo Brasil.
