HOME > POLÍTICA
SINAL PARA EVANGÉLICOS

Música gospel pode se tornar patrimônio brasileiro

O eleitorado evangélico é considerado um dos mais importantes para as eleições de 2026

Carla Melo

Por Carla Melo

17/12/2025 - 12:53 h | Atualizada em 17/12/2025 - 13:14
Em 2024, o presidente criou o Dia Nacional da Música Gospel
Em 2024, o presidente criou o Dia Nacional da Música Gospel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta- feira, 17, que deve assinar um decreto na próxima semana para tornar a música gospel patrimônio brasileiro.

Durante a reunião ministerial, realizada na Granja do Torto, na Presidência da República, o petista brincou com o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico.

“Além de ser ministro da Suprema Corte, poderá cantar música gospel no Planalto”, disse. Messias foi indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), mas aguarda a chancela do Senado.

Reunião ministerial acontece em Brasília
Reunião ministerial acontece em Brasília | Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O eleitorado evangélico, que costuma apoiar na sua maioria candidatos ligados à direita, é considerado um dos mais importantes para as eleições de 2026. No ano passado, o presidente sancionou uma lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel, a ser celebrado em 9 de junho. A norma era projeto de lei do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), e foi aprovado pela Câmara e pelo Senado.

x