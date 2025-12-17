Música gospel pode se tornar patrimônio brasileiro

Em 2024, o presidente criou o Dia Nacional da Música Gospel - Foto: Depositphotos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta- feira, 17, que deve assinar um decreto na próxima semana para tornar a música gospel patrimônio brasileiro.

Durante a reunião ministerial, realizada na Granja do Torto, na Presidência da República, o petista brincou com o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico.

“Além de ser ministro da Suprema Corte, poderá cantar música gospel no Planalto”, disse. Messias foi indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), mas aguarda a chancela do Senado.

O eleitorado evangélico, que costuma apoiar na sua maioria candidatos ligados à direita, é considerado um dos mais importantes para as eleições de 2026. No ano passado, o presidente sancionou uma lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel, a ser celebrado em 9 de junho. A norma era projeto de lei do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), e foi aprovado pela Câmara e pelo Senado.