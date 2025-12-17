Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Condenado por tentativa de golpe, ex-chefe da PRF deixa prefeitura

Silvinei Vasques foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

17/12/2025 - 11:48 h | Atualizada em 17/12/2025 - 12:36
Ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques
Ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques -

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, pediu demissão do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação na Prefeitura Municipal de São José, em Santa Catarina.

A saída dele foi oficializada por decreto assinado pelo prefeito Orvino Coelho de Ávila (PSD), na terça-feira, 16. O pedido de desligamento ocorreu logo após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter concluído o julgamento que resultou na condenação de Vasques por envolvimento na tentativa de golpe de Estado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O ex-diretor-geral da PRF foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão, além do pagamento de 120 dias-multa, pela 1ª Turma da Corte, que analisou o chamado núcleo 2 da articulação.

Passagem curta

Silvinei Vasques estava no cargo há aproximadamente um ano na cidade catarinense. Ele assumiu a secretaria em dezembro de 2024, dois anos após ter sido exonerado do comando da PRF.

À época, a prefeita de São José justificou a contratação dele como técnica. Porém, pesaram contra Vasques o histórico de investigações e a condenação pelo STF.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

prf santa catarina Silvinei Vasques STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x