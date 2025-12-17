Condenado por tentativa de golpe, ex-chefe da PRF deixa prefeitura

Ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, pediu demissão do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação na Prefeitura Municipal de São José, em Santa Catarina.

A saída dele foi oficializada por decreto assinado pelo prefeito Orvino Coelho de Ávila (PSD), na terça-feira, 16. O pedido de desligamento ocorreu logo após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter concluído o julgamento que resultou na condenação de Vasques por envolvimento na tentativa de golpe de Estado.

O ex-diretor-geral da PRF foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão, além do pagamento de 120 dias-multa, pela 1ª Turma da Corte, que analisou o chamado núcleo 2 da articulação.

Passagem curta

Silvinei Vasques estava no cargo há aproximadamente um ano na cidade catarinense. Ele assumiu a secretaria em dezembro de 2024, dois anos após ter sido exonerado do comando da PRF.

À época, a prefeita de São José justificou a contratação dele como técnica. Porém, pesaram contra Vasques o histórico de investigações e a condenação pelo STF.