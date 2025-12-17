Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CACHÊ MILIONÁRIO

"Descartado", diz prefeito sobre contratar Bell Marques para festa

José Ronaldo afirmou que valor cobrado é inviável para o artista abrir a Micareta de Feira

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

17/12/2025 - 12:00 h | Atualizada em 17/12/2025 - 12:15
Cachê de R$ 1,2 milhão inviabilia contratação de Bell Marques
Cachê de R$ 1,2 milhão inviabilia contratação de Bell Marques -

O prefeito deFeira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), descartou a contratação do cantor Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, para a abertura da Micareta 2026, que acontecerá de 19 e 22 de novembro. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, 17.

De acordo com o gestor municipal, o valor solicitado pelo artista foi de R$ 1,2 milhão, enquanto o cachê pago na edição do evento deste ano foi de R$ 750 mil. O novo valor, como destacou Ronaldo, representa um aumento de aproximadamente 60% em relação ao contrato anterior, o que, segundo o prefeito, inviabiliza a negociação.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Não tem filho de Deus que me faça assinar um contrato nesse valor”, afirmou José Ronaldo. Ele ressaltou que tem respeito pela trajetória e pela categoria artística de Bell Marques, mas foi enfático ao dizer que "jamais conseguirá assinar um cachê desse para cantor nenhum".

Apesar de descartar a contratação do ex-chicleteiro para a abertura da festa, o prefeito garantiu que a organização da Micareta de Feira segue em ritmo acelerado. Segundo ele, novos contatos estão sendo feitos com empresários de artistas, com o objetivo de anunciar as atrações em um prazo máximo de até 15 dias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bell Marques cachês Chiclete com Banana feira de santana José Ronaldo de Carvalho Micareta de Feira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cachê de R$ 1,2 milhão inviabilia contratação de Bell Marques
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Cachê de R$ 1,2 milhão inviabilia contratação de Bell Marques
Play

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina

Cachê de R$ 1,2 milhão inviabilia contratação de Bell Marques
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Cachê de R$ 1,2 milhão inviabilia contratação de Bell Marques
Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

x