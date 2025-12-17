"Descartado", diz prefeito sobre contratar Bell Marques para festa

Cachê de R$ 1,2 milhão inviabilia contratação de Bell Marques - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

O prefeito deFeira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), descartou a contratação do cantor Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, para a abertura da Micareta 2026, que acontecerá de 19 e 22 de novembro. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, 17.

De acordo com o gestor municipal, o valor solicitado pelo artista foi de R$ 1,2 milhão, enquanto o cachê pago na edição do evento deste ano foi de R$ 750 mil. O novo valor, como destacou Ronaldo, representa um aumento de aproximadamente 60% em relação ao contrato anterior, o que, segundo o prefeito, inviabiliza a negociação.

“Não tem filho de Deus que me faça assinar um contrato nesse valor”, afirmou José Ronaldo. Ele ressaltou que tem respeito pela trajetória e pela categoria artística de Bell Marques, mas foi enfático ao dizer que "jamais conseguirá assinar um cachê desse para cantor nenhum".

Apesar de descartar a contratação do ex-chicleteiro para a abertura da festa, o prefeito garantiu que a organização da Micareta de Feira segue em ritmo acelerado. Segundo ele, novos contatos estão sendo feitos com empresários de artistas, com o objetivo de anunciar as atrações em um prazo máximo de até 15 dias.