Suíte e luxo: a lancha de Bell Marques avaliada em R$ 15 milhões

Bell Marques comprou uma lancha - Foto: Roque Holanda e Heder Mota | Divulgação

O cantor Bell Marques comprou uma lancha avaliada em R$ 15 milhões. A embarcação, que é do modelo Schaefer 660, impressiona pelo luxo. A lotação máxima é de 20 pessoas.

Segundo informações da fabricante, a lancha está equipada com painéis multi-touch, joystick driving e sensores sofisticados. O barco conta com churrasqueira, amplo solário e sofá com mesa expansível para atender 6 pessoas.

Além disso, as varandas laterais garantem um aumento de 25% de popa. De acordo com a Schaefer, elas se abrem hidraulicamente.

A lancha também conta com uma suíte master com entrada independente. No total, ela conta com três cabines, com janelas próximas à linha d'água.

