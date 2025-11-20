Menu
ENTRETENIMENTO
IMPRESSIONANTE

Suíte e luxo: a lancha de Bell Marques avaliada em R$ 15 milhões

Lancha comprada por Bell impressiona pelo luxo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/11/2025 - 7:42 h
Bell Marques comprou uma lancha
Bell Marques comprou uma lancha -

O cantor Bell Marques comprou uma lancha avaliada em R$ 15 milhões. A embarcação, que é do modelo Schaefer 660, impressiona pelo luxo. A lotação máxima é de 20 pessoas.

Segundo informações da fabricante, a lancha está equipada com painéis multi-touch, joystick driving e sensores sofisticados. O barco conta com churrasqueira, amplo solário e sofá com mesa expansível para atender 6 pessoas.

Além disso, as varandas laterais garantem um aumento de 25% de popa. De acordo com a Schaefer, elas se abrem hidraulicamente.

A lancha também conta com uma suíte master com entrada independente. No total, ela conta com três cabines, com janelas próximas à linha d'água.

Veja detalhes de lancha de Bell Marques:

