IMPRESSIONANTE
Suíte e luxo: a lancha de Bell Marques avaliada em R$ 15 milhões
Lancha comprada por Bell impressiona pelo luxo
Por Edvaldo Sales
O cantor Bell Marques comprou uma lancha avaliada em R$ 15 milhões. A embarcação, que é do modelo Schaefer 660, impressiona pelo luxo. A lotação máxima é de 20 pessoas.
Segundo informações da fabricante, a lancha está equipada com painéis multi-touch, joystick driving e sensores sofisticados. O barco conta com churrasqueira, amplo solário e sofá com mesa expansível para atender 6 pessoas.
Leia Também:
Além disso, as varandas laterais garantem um aumento de 25% de popa. De acordo com a Schaefer, elas se abrem hidraulicamente.
A lancha também conta com uma suíte master com entrada independente. No total, ela conta com três cabines, com janelas próximas à linha d'água.
Veja detalhes de lancha de Bell Marques:
| Lancha de Bell Marques | Lancha de Bell Marques | Lancha de Bell Marques | Lancha de Bell Marques |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes