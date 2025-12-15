Caso de meningite bacteriana é confirmado em Feira de Santana

Paciente está internada no Hospital Geral Clériston Andrade - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

A Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana confirmou a ocorrência de um caso de meningite bacteriana no município. A paciente, uma mulher de 37 anos, encontra-se internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em estado estável, recebendo acompanhamento médico.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o diagnóstico foi confirmado após análise do líquido cefalorraquidiano (LCR) pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (LACEN-BA).

Assim que a suspeita foi identificada, segundo a pasta, todas as medidas previstas nos protocolos do Ministério da Saúde foram adotadas como a investigação epidemiológica e a administração de quimioprofilaxia (medicação preventiva) aos contatos próximos da paciente, com o objetivo de evitar a disseminação da doença.

A chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Verena Leal, informou que o caso segue sendo monitorado e que não há, até o momento, registro de novos casos relacionados.

A doença

A meningite bacteriana é uma doença grave, caracterizada pela inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Os principais sintomas incluem febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, vômitos e manchas na pele. A orientação é procurar atendimento médico imediato diante de qualquer suspeita.

O órgão de saúde reforça a importância da vacinação, principal forma de prevenção. Em Feira de Santana, as vacinas contra meningite estão disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde da rede municipal, tanto na zona urbana quanto na rural.

“A Meningo C é aplicada em criança de 3 e 5 meses e a meningo ACWY é aplicada como reforço em crianças de 1 ano. Quem não tomou o reforço da vacina com 1 ano pode recebê-la até 4 anos 11 meses e 29 dias. A Meningo ACWY também deve ser aplicada em adolescentes de 11 a 14 anos”, explica a coordenadora da Rede de Frio, Natálya Duarte.

