Lei reforça cuidados com saúde de meninos em Feira de Santana

Lei visa a proteção e a prevenção da saúde de meninos de até 15 anos de idade - Foto: Renata Leite | PMFS

Feira de Santana agora conta com a "Campanha Atitude Azul", instituída pela lei 4.377 de 15 de dezembro de 2025, publicada nesta terça-feira, 16, com o objetivo de promover a proteção e a prevenção da saúde de meninos de até 15 anos de idade. A iniciativa de autoria do vereador Marcos Carvalhal (PL) está alinhada à Lei Federal nº 14.694/2023, que institui o "Novembrinho Azul" em todo o país.

A campanha tem como principal objetivo promover ações de proteção e promoção da saúde de meninos de até 15 anos de idade, com foco na prevenção de condições que podem se tornar fatores de risco para doenças na vida adulta.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a legislação, a “Campanha Atitude Azul” busca incentivar o debate com especialistas da área da saúde, além de realizar campanhas de conscientização e distribuição de material informativo sobre temas essenciais, como a investigação de quadros de dor testicular e aumento de volume escrotal, a importância da vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) e o diagnóstico e tratamento precoces de condições que possam comprometer a saúde futura.

Capacitar e educar

A lei também prevê a capacitação de gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a formação e atualização contínua de profissionais que atuam diretamente no atendimento a meninos, fortalecendo a rede de atenção básica e especializada no município.

UBS de Feira de Santana | Foto: Renata Leite | PMFS

Durante o mês de novembro, período que marca o Novembrinho Azul, serão intensificadas ações educativas em escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As atividades abordarão a saúde masculina na puberdade, com destaque para a higiene íntima, a importância do acompanhamento médico com urologista ou pediatra e o encaminhamento para serviços de referência quando necessário.

Outro ponto importante da lei é a possibilidade de o Poder Executivo firmar parcerias com clínicas, laboratórios e faculdades de medicina, viabilizando mutirões de atendimentos e exames, além de palestras com especialistas. As ações deverão envolver a comunidade, estimulando o diálogo, combatendo estigmas e promovendo a preservação da saúde dos meninos.

Vereador Marcus Carvalhal | Foto: ASCOM CMFS/ DIVULGAÇÃO

Para o autor da proposta, a iniciativa representa um avanço significativo nas políticas públicas de prevenção em saúde. “A proposição reforça o Sistema Único de Saúde e garante aos jovens feirenses qualidade de vida, melhor perspectiva de futuro, dentro do Princípio de Proteção Integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente”, destacou Marcus Carvalhal.