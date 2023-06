Ex-deputado Tony Garcia diz que Moro interferiu na Lava Jato

O ex-deputado estadual Tony Garcia, um dos delatores da Operação Lava Jato, afirma que o ex-juiz Sergio Moro agiu com interferência para afastar o magistrado Eduardo Appio, que também estava na Lava Jato.

Em entrevista à CNN, Garcia disse acreditar que essa interferência aconteceu porque Appio levaria adiante as denúncias que ele fez à responsável anterior pela operação, Gabriela Hardt.

“Eles me amarraram nesse acordo durante dez anos. Eles ficaram me usando para obter informações, usaram informações para perseguir o PT, eles usaram da minha amizade com o Eduardo Cunha para eu colher informações de operadores do PT, operadores da Petrobras, operadores do Zé Dirceu, de tudo, eles queriam pegar tudo”, afirmou.

Ainda de acordo com Garcia, quando assumiu a Operação Lava Jato, Appio teria submetido essas informações ao STF (Supremo Tribunal Federal). “Aí o Moro entrou em cena logo para abafar isso daí, para tirar o Appio. Porque ele achava que o doutor Appio era a pessoa que ia dar continuidade, ia tirar esse esqueleto do armário”, afirma.