POLÍCIA
Adolescente é morto após homem encapuzado invadir residência na Bahia
Corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT)
Por Luan Julião
Um adolescente foi brutalmente executado a tiros durante a madrugada desta terça-feira no bairro Alto do Cruzeiro, em Caculé, no sudoeste da Bahia. O crime ocorreu dentro da residência da vítima e causou grande comoção entre moradores da localidade.
De acordo com informações preliminares, um homem encapuzado invadiu o imóvel e efetuou diversos disparos contra o jovem, que não resistiu aos ferimentos. Após a execução, o suspeito fugiu e, até o momento, não foi localizado.
Leia Também:
Ainda conforme apuração, a namorada da vítima possuía uma medida protetiva de urgência e vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro. A principal linha de investigação aponta que a execução pode estar relacionada a essas ameaças, hipótese que será apurada pelas autoridades.
A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a autoria e a motivação do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes