HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Adolescente é morto após homem encapuzado invadir residência na Bahia

Corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT)

Luan Julião

Por Luan Julião

17/12/2025 - 13:05 h
Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a autoria e a motivação do crime
Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a autoria e a motivação do crime

Um adolescente foi brutalmente executado a tiros durante a madrugada desta terça-feira no bairro Alto do Cruzeiro, em Caculé, no sudoeste da Bahia. O crime ocorreu dentro da residência da vítima e causou grande comoção entre moradores da localidade.

De acordo com informações preliminares, um homem encapuzado invadiu o imóvel e efetuou diversos disparos contra o jovem, que não resistiu aos ferimentos. Após a execução, o suspeito fugiu e, até o momento, não foi localizado.

Leia Também:

Pedágio de 40%: entenda por que técnicos de internet foram mortos pelo CV em Salvador
Jovem é assassinada e homem fica em estado grave após ataque na RMS
Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Ainda conforme apuração, a namorada da vítima possuía uma medida protetiva de urgência e vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro. A principal linha de investigação aponta que a execução pode estar relacionada a essas ameaças, hipótese que será apurada pelas autoridades.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Tags:

ameaças Bahia Caculé execução investigação policial violência

x