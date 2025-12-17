Jovem é assassinada e homem fica em estado grave após ataque na RMS

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher foi assassinada a tiros na madrugada desta quarta-feira, 17, no bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima era Camila dos Santos Ribeiro, de 25 anos.

Conforme apuração do portal A TARDE em contato com a Polícia Civil, um homem de 30 anos também foi baleado no mesmo episódio. No entanto, ele foi socorrido ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde permanece internado.

A investigação

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 12º BPM foi acionada para verificar a ocorrência. Quando chegaram ao local, já encontraram a mulher caída ao solo, sem vida.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para adoção das medidas legais. Foram expedidas as guias para perícia e remoção e diligências e oitivas são realizadas para identificar autoria e motivação para os crimes.

A 18ª Delegacia Territorial de Camaçari investiga o caso.