Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Jovem é assassinada e homem fica em estado grave após ataque na RMS

A vítima, que tinha 25 anos, morreu no local

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

17/12/2025 - 12:38 h
Imagem ilustrativa da imagem Jovem é assassinada e homem fica em estado grave após ataque na RMS
-

Uma mulher foi assassinada a tiros na madrugada desta quarta-feira, 17, no bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima era Camila dos Santos Ribeiro, de 25 anos.

Conforme apuração do portal A TARDE em contato com a Polícia Civil, um homem de 30 anos também foi baleado no mesmo episódio. No entanto, ele foi socorrido ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde permanece internado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A investigação

Leia Também:

Confraternização de prefeitura termina com assassinato de servidor
Enfermeiro é assassinado em motel durante encontro com esposa de PM
Ritual? Homem tem coração arrancado durante assassinato brutal

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 12º BPM foi acionada para verificar a ocorrência. Quando chegaram ao local, já encontraram a mulher caída ao solo, sem vida.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para adoção das medidas legais. Foram expedidas as guias para perícia e remoção e diligências e oitivas são realizadas para identificar autoria e motivação para os crimes.

A 18ª Delegacia Territorial de Camaçari investiga o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

camaçari HOMICÍDIO investigação criminal Jardim Limoeiro Polícia Civil violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Play

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

x