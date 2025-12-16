Menu
CRIME

Confraternização de prefeitura termina com assassinato de servidor

Suspeito fugiu com ajuda de comparsa

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

16/12/2025 - 9:40 h
Imagem ilustrativa da imagem Confraternização de prefeitura termina com assassinato de servidor
-

Um servidor foi morto durante uma festa de confraternização realizada pela Prefeitura de Cristalina, em Goiás. Limarco do Nascimento Oliveira, de 38 anos, foi esfaqueado na última sexta-feira, 12, no espaço onde ocorria a festa.

De acordo com o Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC), a discussão, que não teve o motivo divulgado, iniciou durante os festejos.

A briga foi contida por outras pessoas que estavam no local, no entanto, se agravou do lado de fora. O suspeito atingiu Limarco e fugiu com a ajuda outro homem.

A investigação

O servidor foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas já chegou ao local sem vida.

A Polícia Civil investiga o caso e as diligências visam identificar onde está o suspeito. No entanto, ainda não há mandado de prisão. Testemunhas começaram a ser ouvidas nesta segunda-feira, 15.

Prefeitura de Cristalina lamenta o ocorrido

Em nota, a Prefeitura de Cristalina manifestou profundo pesar pela morte do servidor e informou que a administração municipal se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho.

