Confraternização de prefeitura termina com assassinato de servidor
Suspeito fugiu com ajuda de comparsa
Por Luiza Nascimento
Um servidor foi morto durante uma festa de confraternização realizada pela Prefeitura de Cristalina, em Goiás. Limarco do Nascimento Oliveira, de 38 anos, foi esfaqueado na última sexta-feira, 12, no espaço onde ocorria a festa.
De acordo com o Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC), a discussão, que não teve o motivo divulgado, iniciou durante os festejos.
A briga foi contida por outras pessoas que estavam no local, no entanto, se agravou do lado de fora. O suspeito atingiu Limarco e fugiu com a ajuda outro homem.
A investigação
O servidor foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas já chegou ao local sem vida.
A Polícia Civil investiga o caso e as diligências visam identificar onde está o suspeito. No entanto, ainda não há mandado de prisão. Testemunhas começaram a ser ouvidas nesta segunda-feira, 15.
Prefeitura de Cristalina lamenta o ocorrido
Em nota, a Prefeitura de Cristalina manifestou profundo pesar pela morte do servidor e informou que a administração municipal se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho.
