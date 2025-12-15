Famoso diretor de Hollywood é encontrado morto nos EUA

Filho é suspeito de ter matado o casal - Foto: Foto: Kent Nishimura | AFP

O diretor e ator Rob Reiner, conhecido por seus trabalhos em Hollywood, e sua esposa, Michele Singer, foram encontrados mortos em casa, em Los Angeles (EUA), neste domingo, 14. A suspeita é de que o autor do crime tenha sido o filho do casal, Nick Reiner.

Segundo a Associated Press, os corpos apresentavam marcas de facadas. Em nota à revista People, a família do casal disse estar "devastada" com o ocorrido. "É com profundo pesar que anunciamos a trágica morte de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por essa perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil", diz trecho do texto divulgado.

Carreira

Atualmente no elenco da série 'The Bear (O Urso)', Rob Reiner, 78 anos, tinha uma longa trajetória na televisão e cinema. Na década de 1970, o ator estrelou 'All in the Family', comédia de grande sucesso nos Estados Unidos.

Rob também dirigiu filmes como 'Conta Comigo', 'O Presidente Americano', 'Harry e Sally - Feitos um para o Outro', e Isto é Spinal Tap.

Rob Reiner e Michele Singer se conheceram em 1989, enquanto ele dirigia Hally e Salluy. Antes disso, ele foi casado com a atriz Penny Marshall, morta em 2018, aos 98 anos.