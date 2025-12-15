Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Jovem é morto a tiros durante confraternização da Bamor na RMS

Crime aconteceu na cidade de Dias D'Ávila

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

15/12/2025 - 9:32 h
Imagem ilustrativa da imagem Jovem é morto a tiros durante confraternização da Bamor na RMS
-

Um jovem de 24 anos, identificado como Tássio do Sacramento Nunes foi morto a tiros no bairro Santa Helena, em uma chácara onde membros da Torcida Organizada Bamor confraternizavam, na cidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Eurico de Freitas, em Mata de São João, mas não resistiu aos ferimentos.

"Segundo apurado, o homicídio ocorreu em uma chácara onde membros de uma torcida organizada confraternizavam. Eles teriam sido alvo de bombas jogadas por desconhecidos. Ao sair na rua para verificar o que estava ocorrendo, Tássio acabou baleado", disse a PC em nota.

Mulher que negociava armas para facções é presa em operação na Bahia
Homem é executado após sair de festa no interior da Bahia
Reconhecimento facial captura dois foragidos durante evento na Barra

Nas redes sociais, a Torcida Bamor lamentou a morte do jovem. "Tássio, descanse em paz, guerreiro! O pior dia de um Taz é quando um de nós de vai. Em luto por um irmão", disse a Bamor em pronunciamento divulgado nas redes sociais.

Diligências e oitivas são realizadas no sentido de identificar a autoria do crime.

DIas d'Ávila HOMICÍDIO investigação policial Torcida Organizada

x