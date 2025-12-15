POLÍCIA
Jovem é morto a tiros durante confraternização da Bamor na RMS
Crime aconteceu na cidade de Dias D'Ávila
Por Victoria Isabel
Um jovem de 24 anos, identificado como Tássio do Sacramento Nunes foi morto a tiros no bairro Santa Helena, em uma chácara onde membros da Torcida Organizada Bamor confraternizavam, na cidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Eurico de Freitas, em Mata de São João, mas não resistiu aos ferimentos.
"Segundo apurado, o homicídio ocorreu em uma chácara onde membros de uma torcida organizada confraternizavam. Eles teriam sido alvo de bombas jogadas por desconhecidos. Ao sair na rua para verificar o que estava ocorrendo, Tássio acabou baleado", disse a PC em nota.
Leia Também:
Nas redes sociais, a Torcida Bamor lamentou a morte do jovem. "Tássio, descanse em paz, guerreiro! O pior dia de um Taz é quando um de nós de vai. Em luto por um irmão", disse a Bamor em pronunciamento divulgado nas redes sociais.
Diligências e oitivas são realizadas no sentido de identificar a autoria do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes