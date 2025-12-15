Menu
POLÍCIA
OPERAÇÃO COSTA SEGURA

Mulher que negociava armas para facções é presa em operação na Bahia

Ação tem objetivo de combater a organizações criminosas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/12/2025 - 7:45 h
Imagem ilustrativa da imagem Mulher que negociava armas para facções é presa em operação na Bahia
-

Uma mulher que negociava armas para facções criminosas está entre os 26 presos, na manhã desta segunda-feira, 15, durante a Operação Costa Segura, deflagrada pelas polícia Civil e Militar nas primeiras horas do dia. A suspeita atuava na região do Sul baiano.

Localizada no bairro Cidade Nova, em Ilhéus, ela trocava de endereço constantemente para dificultar a ação policial.

A mulher negociava as armas e drogas para integrante de uma facção e, em um dos casos, ela vendeu uma pistola calibre 9 milímetros por cerca de R$ 10 mil, mas não realizou a entrega.

Localizada, a suspeita foi encaminhada para a sede da 7ª Coordenadoria de Polícia, em Ilhéus.

26 integrantes presos

Vinte e seis integrantes de uma facção foram presos, ainda nas primeiras horas da Operação Costa Segura. Com eles, foram apreendidas granadas, pistola, drogas, balança, câmera de videomonitoramento, entre outros itens usados no comércio ilícito foram alcançados e apreendidos pelas equipes policiais.

Operação Costa Segura

Com o objetivo de combater a organizações criminosas, a ação acontece na Bahia e em Paraíba. O estado baiano, os agentes estão atuando nos municípios Ilhéus, Itabuna, Itacaré e Uruçuca.

A ação conta com mais de 200 policiaisn das equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO), Comando de Policiamento Regional (CPR) Sul, da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN) Sul e da Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização (SEAP).

Tags:

Combate ao Crime Organizado Facções criminosas ilhéus Operação Costa Segura Polícia Civil Tráfico de armas

x