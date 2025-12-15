OPERAÇÃO COSTA SEGURA
Mulher que negociava armas para facções é presa em operação na Bahia
Ação tem objetivo de combater a organizações criminosas
Por Luiza Nascimento
Uma mulher que negociava armas para facções criminosas está entre os 26 presos, na manhã desta segunda-feira, 15, durante a Operação Costa Segura, deflagrada pelas polícia Civil e Militar nas primeiras horas do dia. A suspeita atuava na região do Sul baiano.
Localizada no bairro Cidade Nova, em Ilhéus, ela trocava de endereço constantemente para dificultar a ação policial.
A mulher negociava as armas e drogas para integrante de uma facção e, em um dos casos, ela vendeu uma pistola calibre 9 milímetros por cerca de R$ 10 mil, mas não realizou a entrega.
Localizada, a suspeita foi encaminhada para a sede da 7ª Coordenadoria de Polícia, em Ilhéus.
Leia Também:
26 integrantes presos
Vinte e seis integrantes de uma facção foram presos, ainda nas primeiras horas da Operação Costa Segura. Com eles, foram apreendidas granadas, pistola, drogas, balança, câmera de videomonitoramento, entre outros itens usados no comércio ilícito foram alcançados e apreendidos pelas equipes policiais.
Operação Costa Segura
Com o objetivo de combater a organizações criminosas, a ação acontece na Bahia e em Paraíba. O estado baiano, os agentes estão atuando nos municípios Ilhéus, Itabuna, Itacaré e Uruçuca.
A ação conta com mais de 200 policiaisn das equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO), Comando de Policiamento Regional (CPR) Sul, da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN) Sul e da Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização (SEAP).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes