Mulher é presa por tráfico de drogas em Lauro de Freitas

A Polícia Civil da Bahia (PC) prendeu na tarde deste sábado, 13, uma mulher de 30 anos que integrava uma organização criminosa condenada por tráfico de drogas. A ação faz parte do cumprimento de um mandado de prisão definitiva, que ocorreu em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações da PC, ela exercia um papel estratégico dentro da organização criminosa, sendo responsável por articular a logística operacional dentro do grupo, incluindo:

movimentação;

guarda;

distribuição;

comercialização de drogas.

Somado a isso, ela também geria as finanças ligadas à liderança do tráfico com atuação nos municípios de Feira de Santana e Amélia Rodrigues.

A prisão aconteceu no momento em que a investigada realizava movimentações relacionadas a transações ilícitas na região da Linha Verde. Ela segue detida e está a disposição da Justiça para cumprimento da pena.

A ação conjunta da PC envolvia o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).