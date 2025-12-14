Menu
POLÍCIA

Delegado baleado em operação contra o CV recebe alta hospitalar

Ferimento grave levou à amputação da perna direita do policial

Luan Julião

Por Luan Julião

14/12/2025 - 12:08 h
Delegado da Polícia Civil deixa hospital após 46 dias de internação
Delegado da Polícia Civil deixa hospital após 46 dias de internação -

Após 46 dias internado, o delegado Bernardo Leal, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), recebeu alta neste sábado, 13. Ele estava hospitalizado desde 28 de outubro, quando foi atingido por um disparo durante a megaoperação Contenção, deflagrada contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. A gravidade do ferimento foi tamanha que exigiu a amputação de uma de suas pernas.

A saída do hospital foi marcada por emoção. Vídeos divulgados no perfil oficial da corporação registraram o momento em que familiares, colegas de farda e profissionais de saúde aplaudiram o delegado.

Visivelmente emocionado, ele segurava uma bandeira da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), unidade da qual faz parte, e exibia o distintivo da Polícia Civil. “Agradeço a todos que torceram e vibraram. Eu só estou vivo aqui porque vocês fazem parte disso”, disse Leal, em meio aos aplausos.

O disparo atingiu a veia femoral da perna direita do delegado, provocando uma hemorragia grave que exigiu a intervenção médica imediata. Durante a operação, que deixou 122 mortos, o incidente mostrou os riscos extremos enfrentados pelos policiais na ação contra o CV.

Após a alta, familiares chegaram a divulgar uma vaquinha nas redes sociais para custear a prótese necessária ao delegado, estimada em cerca de R$ 500 mil. No entanto, fontes oficiais confirmaram que o Governo do Estado, em parceria com a Polícia Civil, assumirá integralmente o tratamento de Bernardo Leal.

x