POLÍCIA
POLÍCIA

Tribunal do crime? Homem é executado com mais de 100 tiros em Salvador

Crime pode ter relação com tribunal do crime organizado

Luan Julião

Por Luan Julião

14/12/2025 - 8:35 h
Circunstâncias do crime ainda são desconhecidas
Circunstâncias do crime ainda são desconhecidas

Um homem foi brutalmente executado no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, região que enfrenta constante atuação de facções criminosas. Informações preliminares indicam que a vítima sofreu mais de 100 disparos, levantando a suspeita de que o homicídio possa ter ocorrido após um “tribunal” do crime organizado, prática comum entre facções em localidades vulneráveis.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, policiais da 23ª CIPM foram acionados na noite de sábado (13) após a informação de que um corpo havia sido encontrado na Rua Santa Catarina, em Tancredo Neves. Ao chegarem ao local, os militares constataram a morte e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de perícia e remoção do corpo.

As circunstâncias do crime, bem como a autoria e motivação, seguem desconhecidas. A Polícia Civil será responsável pelas investigações para identificar os responsáveis pelo homicídio.

