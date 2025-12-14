Tribunal do crime? Homem é executado com mais de 100 tiros em Salvador

Circunstâncias do crime ainda são desconhecidas - Foto: Ilustrativa

Um homem foi brutalmente executado no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, região que enfrenta constante atuação de facções criminosas. Informações preliminares indicam que a vítima sofreu mais de 100 disparos, levantando a suspeita de que o homicídio possa ter ocorrido após um “tribunal” do crime organizado, prática comum entre facções em localidades vulneráveis.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, policiais da 23ª CIPM foram acionados na noite de sábado (13) após a informação de que um corpo havia sido encontrado na Rua Santa Catarina, em Tancredo Neves. Ao chegarem ao local, os militares constataram a morte e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de perícia e remoção do corpo.

As circunstâncias do crime, bem como a autoria e motivação, seguem desconhecidas. A Polícia Civil será responsável pelas investigações para identificar os responsáveis pelo homicídio.

