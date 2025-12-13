Nova Richthofen? Menina de 14 anos mata a mãe a pauladas com o namorado

Adolescente confessou participação e indicou onde o corpo estava enterrado - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro levou à apreensão de uma adolescente de 14 anos e à prisão do namorado dela, de 21, suspeitos de envolvimento no assassinato de Rosa Maria da Silva, mãe da jovem. O crime aconteceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e foi descoberto após a apuração de um desaparecimento inicialmente tratado como caso de rotina.

Segundo a Polícia Civil, mãe e filha haviam sido dadas como desaparecidas, o que motivou o início das diligências. Com o avanço das investigações, os agentes identificaram inconsistências na versão apresentada e passaram a apurar a possível participação da adolescente e do companheiro dela, Marcelo Pacheco Coelho de Souza, no homicídio.

As apurações indicaram que o crime teria sido planejado pelo casal após desentendimentos entre a vítima e a filha, motivados pela reprovação do relacionamento. Rosa Maria foi atacada com golpes de madeira na cabeça. Após a morte, o corpo foi colocado dentro de um tonel com água, que acabou sendo lançado em um poço localizado no quintal da residência de Marcelo. O local foi posteriormente coberto com terra e concreto, numa tentativa de ocultar o crime.

Confrontada pelos investigadores, a adolescente confessou a participação no homicídio. Ela indicou o ponto exato onde o corpo estava escondido e forneceu informações que levaram à localização do namorado. Com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CRE) e do 20º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), equipes da Polícia Civil realizaram buscas na residência do suspeito.

Após mais de 15 horas de trabalho, o corpo de Rosa Maria foi encontrado no fundo do poço, dentro do tonel, coberto por uma camada espessa de aterramento e concreto, o que exigiu o uso de equipamentos e materiais específicos para a remoção.

Marcelo foi localizado no imóvel, admitiu envolvimento no crime e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), onde permanece à disposição da Justiça. A adolescente foi apreendida e teve o caso encaminhado conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do crime.