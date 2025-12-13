Menu
POLÍCIA
SEGURANÇA

Pesquisa aponta aprovação de 80% das ações policiais na Bahia

Levantamento foi realizado na manhã deste sábado, 23, na região do Farol da Barra

Redação

Por Redação

13/12/2025 - 13:50 h
Pesquisa da Ouvidoria da Secretaria da Segurança Pública ouviu 270 pessoas.
Pesquisa da Ouvidoria da Secretaria da Segurança Pública ouviu 270 pessoas. -

As ações policiais de combate ao crime organizado na Bahia são aprovadas por 80% população. É o que mostra a Pesquisa da Ouvidoria da Secretaria da Segurança Pública. O levantamento foi realizado na manhã deste sábado, 13, no Farol da Barra, em Salvador.

Os ouvidores abordaram mais de 270 pessoas. Elas foram perguntadas também sobre a percepção de segurança e a presença das equipes policiais.

Mais de 78% da população acionou a Polícia Militar, 15,8% utilizou os serviços da Polícia Civil e 5,3% acionou o Corpo de Bombeiros Militar. A pesquisa também apontou que 84,2% consideraram o atendimento realizado bom.

Ao longo do ano, as equipes do projeto Ouvidoria Itinerante visitaram diversos bairros da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador. As pesquisas ocorreram também durante grandes eventos, como o Carnaval, São João e Micaretas.

Os dados computados pelos profissionais auxiliam na elaboração de um relatório para qualificar a atuação das Forças Policiais.

Tags:

crime organizado ouvidoria da segurança pesquisa de opinião polícia na Bahia segurança pública

