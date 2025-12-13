SEGURANÇA
Pesquisa aponta aprovação de 80% das ações policiais na Bahia
Levantamento foi realizado na manhã deste sábado, 23, na região do Farol da Barra
As ações policiais de combate ao crime organizado na Bahia são aprovadas por 80% população. É o que mostra a Pesquisa da Ouvidoria da Secretaria da Segurança Pública. O levantamento foi realizado na manhã deste sábado, 13, no Farol da Barra, em Salvador.
Os ouvidores abordaram mais de 270 pessoas. Elas foram perguntadas também sobre a percepção de segurança e a presença das equipes policiais.
Mais de 78% da população acionou a Polícia Militar, 15,8% utilizou os serviços da Polícia Civil e 5,3% acionou o Corpo de Bombeiros Militar. A pesquisa também apontou que 84,2% consideraram o atendimento realizado bom.
Ao longo do ano, as equipes do projeto Ouvidoria Itinerante visitaram diversos bairros da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador. As pesquisas ocorreram também durante grandes eventos, como o Carnaval, São João e Micaretas.
Os dados computados pelos profissionais auxiliam na elaboração de um relatório para qualificar a atuação das Forças Policiais.
