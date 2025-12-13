Líder de grupo criminoso é preso em Lauro de Freitas

Líder de grupo criminoso de Salvador é preso em Lauro de Freitas - Foto: Divulgação | PCBA

A Polícia Civil da Bahia (PC) prendeu, na noite da última sexta-feira (12), um dos principais líderes de um grupo criminoso com atuação no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador. O homem foi localizado na Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), durante uma ação integrada de inteligência e investigação.

A prisão foi efetuada por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios/BTS, com apoio da Agência de Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público da Bahia (Gaeco/MP-BA).

Contra o investigado havia um mandado de prisão temporária expedido pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri. De acordo com as investigações, ele exercia papel de liderança na organização criminosa, sendo apontado como responsável por ordenar homicídios, controlar pontos de tráfico de drogas e impor domínio territorial em Fazenda Coutos.

Levantamentos de inteligência indicaram que o suspeito havia deixado o estado por um período e retornado recentemente à Bahia, o que levou à intensificação das diligências até o cumprimento da ordem judicial.

Após a captura, o homem foi conduzido à sede do DHPP, onde passou por interrogatório e exame de corpo de delito. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.