HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Líder de grupo criminoso é preso em Lauro de Freitas

Investigado é apontado como liderança com atuação no bairro de Fazenda Coutos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/12/2025 - 12:21 h
Líder de grupo criminoso de Salvador é preso em Lauro de Freitas
Líder de grupo criminoso de Salvador é preso em Lauro de Freitas

A Polícia Civil da Bahia (PC) prendeu, na noite da última sexta-feira (12), um dos principais líderes de um grupo criminoso com atuação no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador. O homem foi localizado na Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), durante uma ação integrada de inteligência e investigação.

A prisão foi efetuada por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios/BTS, com apoio da Agência de Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público da Bahia (Gaeco/MP-BA).

Contra o investigado havia um mandado de prisão temporária expedido pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri. De acordo com as investigações, ele exercia papel de liderança na organização criminosa, sendo apontado como responsável por ordenar homicídios, controlar pontos de tráfico de drogas e impor domínio territorial em Fazenda Coutos.

Leia Também:

Marcell Moraes é preso em flagrante por agredir mulher
Com R$ 100 mil e carro de luxo, chefe do PCC é preso na Bahia
Fuga em presídio: um ano depois, 13 dos 16 detentos seguem foragidos
Motorista de ambulância é executado a tiros em cidade da RMS

Levantamentos de inteligência indicaram que o suspeito havia deixado o estado por um período e retornado recentemente à Bahia, o que levou à intensificação das diligências até o cumprimento da ordem judicial.

Após a captura, o homem foi conduzido à sede do DHPP, onde passou por interrogatório e exame de corpo de delito. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

Lauro de Freitas Polícia Civil prisão Salvador

x