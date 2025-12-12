MISTÉRIO EM CANDEIAS
Motorista de ambulância é executado a tiros em cidade da RMS
Rapaz, que era servidor da Prefeitura de Candeias, foi morto por dupla em motocicleta
Por Redação
O motorista de ambulância de prenome Willian, e que era servidor da Prefeitura de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi executado a tiros, na tarde desta sexta-feira, 12, no distrito de Passé, após ser surpreendido por dois homens em uma motocicleta.
De acordo com informações, os criminosos se aproximaram do trabalhador e, sem que ele tivesse alguma chance de defesa, efetuaram diversos disparos. A dupla fugiu logo em seguida.
Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. A Polícia Civil já iniciou as investigações para tentar identificar os envolvidos e esclarecer o caso.
