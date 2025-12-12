Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MISTÉRIO EM CANDEIAS

Motorista de ambulância é executado a tiros em cidade da RMS

Rapaz, que era servidor da Prefeitura de Candeias, foi morto por dupla em motocicleta

Redação

Por Redação

12/12/2025 - 21:46 h
Willian não teve chance de defesa
Willian não teve chance de defesa -

O motorista de ambulância de prenome Willian, e que era servidor da Prefeitura de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi executado a tiros, na tarde desta sexta-feira, 12, no distrito de Passé, após ser surpreendido por dois homens em uma motocicleta.

De acordo com informações, os criminosos se aproximaram do trabalhador e, sem que ele tivesse alguma chance de defesa, efetuaram diversos disparos. A dupla fugiu logo em seguida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Hytalo Santos e marido viram réus por trabalho análogo à escravidão
Atentado a tiros em barbearia deixa um morto e dois feridos
Caso Levi: polícia conclui investigação sem indiciar motorista

Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. A Polícia Civil já iniciou as investigações para tentar identificar os envolvidos e esclarecer o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque armado candeias crime criminosos em motocicleta Execução a tiros investigação motorista de ambulância Passé Polícia Civil região metropolitana de salvador rms servidor público violência willian

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Willian não teve chance de defesa
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Willian não teve chance de defesa
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Willian não teve chance de defesa
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Willian não teve chance de defesa
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x