Caso Levi: polícia conclui investigação sem indiciar motorista

O inquérito sobre o atropelamento que resultou na morte do menino Levi Miguel Nunes de Oliveira Lima, de 4 anos, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foi concluído pela Polícia Civil sem indiciar o motorista envolvido.

O relatório policial, divulgado na quinta-feira, 11, apontou que a ausência de faixa de pedestres e a iluminação insuficiente no trecho contribuíram diretamente para o acidente.

As investigações também concluíram que:

o motorista trafegava em velocidade compatível com a via;

o condutor colaborou com as autoridades, acionou socorro e permaneceu no local;

a alcoolemia não foi considerada determinante para o atropelamento.

O inquérito foi enviado ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), que decidirá se solicitará novas diligências.

Relembre o caso

O caso ocorreu em 9 de setembro, quando Levi e a mãe atravessavam um trecho da Avenida Gilenilda Alves. Ambos foram atingidos por um carro; a mulher ficou ferida.

Na época, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,23 mg/L — nível que caracteriza infração administrativa, mas não crime de trânsito.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Levi estava no colo da mãe quando ambos foram arremessados após serem atingidos pelo veículo.

Equipe do Sistema Municipal de Trânsito (SIMTRANS) realizou o socorro. Levi foi levado para a UTI, mas morreu quatro dias depois, em 13 de setembro. A família autorizou a doação dos órgãos da criança.

A mãe dele, Camila Nunes de Oliveira, recebeu alta um dia antes do falecimento. No dia do atropelamento, além da infração por alcoolemia, o motorista também foi autuado administrativamente por alterações irregulares no carro.