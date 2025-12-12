Trabalhador da construção civil é espancado e morto por colega

Após ser espancado, Edimar convulsionou e morreu - Foto: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira, 12, o trabalhador da construção civil Edimar Lima de Jesus, de 38 anos, foi brutalmente assassinado durante uma discussão com seu colega de trabalho, Wilton Santos Sena, de 29. O crime ocorreu, por volta das 9h, em um condomínio em construção, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul do estado.

Edimar foi espancado por Wilson logo após ambos iniciarem uma briga. Segundo informações, o corpo da vítima apresentava sinais de esganadura no pescoço e hematomas visíveis por todo o rosto, supostamente causados por socos.

Ainda de acordo com relatos, os dois homens vinham se desentendendo há meses, mas nunca tinham se agredido fisicamente. As discussões eram motivadas por desavenças banais e frequentemente se agravavam devido ao consumo excessivo de álcool.

Os dois homens dividiam o alojamento destinado aos funcionários da obra, onde as discussões entre eles eram frequentes. Na noite de quinta-feira, 11, eles estavam juntos consumindo bebida alcoólica quando ocorreu mais um desentendimento. Na manhã desta sexta-feira, a discussão recomeçou e, em meio à briga, Wilton empurrou Edimar, que caiu ao chão sem ter chance de se defender.

Apesar das tentativas de outros trabalhadores de intervir, Edimar já estava desacordado e convulsionando quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou.

Após a agressão, Wilton deixou o local a pé, mas foi preso em flagrante na estrada que liga Arraial d’Ajuda a Trancoso. A Polícia Civil investiga o caso.