Conheça os 16 homens que integram o novo Baralho Lilás da SSP

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 12, uma nova ferramenta para reforçar o enfrentamento à violência contra mulheres: o Baralho do Crime Lilás. A plataforma reúne os 16 homens mais procurados por crimes como feminicídio, tentativa de feminicídio, estupro, estupro de vulnerável, violência doméstica e ameaças.

O material segue o modelo já conhecido do Baralho do Crime tradicional, mas desta vez voltado exclusivamente a criminosos que atacam mulheres.

Organizado em quatro naipes, o Baralho Lilás facilita a identificação dos suspeitos e destaca informações sobre o tipo de crime e a região onde cada um atua. A SSP reforça que a colaboração da população é essencial para localizar os foragidos, garantindo sigilo absoluto das denúncias feitas via Disque Denúncia (181) ou pelo site oficial.

Quem são os 16 procurados do Baralho Lilás

Naipe de Paus: estupradores e agressores

Ás – Aldeir Santos Carvalho

Procurado por estupro de vulnerável. Atua em Salvador.

Ás – Aldeir Santos Carvalho | Foto: Divulgação / SSP-BA

Rainha – Tomaz Bispo dos Santos Júnior

Investigado por estupro, com registros em Lauro de Freitas.

Rainha – Bispo dos Santos Júnior | Foto: Divulgação / SSP-BA

Rei – Franklin Castro e Souza

Suspeito de tentativa de estupro em Feira de Santana.

Rei – Franklin Castro e Souza | Foto: Divulgação / SSP-BA

Valete – José Guiomar Vieira da Silva

Procurado por ameaças e agressões contra mulher em Jequié.

Valete – José Guiomar Vieira da Silva | Foto: Divulgação / SSP-BA

Naipe de Copas: feminicidas e abusadores

Ás – Jacone Saldanha da Silva Souza

Procurado por tentativa de feminicídio em Vitória da Conquista.

Ás – Jacone Saldanha da Silva Souza | Foto: Divulgação / SSP-BA

Rei – Isanildo Rebolças da Luz

Condenado por estupro, com atuação em Itagi.

Rei – Isanildo Rebolças da Luz | Foto: Divulgação / SSP-BA

Rainha – Danilo Medeiros dos Santos

Foragido por ameaças e atos libidinosos contra menor de idade em Juazeiro.

Rainha – Danilo Medeiros dos Santos | Foto: Divulgação / SSP-BA

Valete – Eduardo Oliveira Pereira Santos

Procurado por agressão doméstica em Salvador.

Valete – Eduardo Oliveira Pereira Santos | Foto: Divulgação / SSP-BA

Naipe de Ouros: estupradores e agressores reincidentes

Ás – Jackson Maurício Andrade

Investigado por estupro, com atuação na capital.

Ás – Jackson Maurício Andrade | Foto: Divulgação / SSP-BA

Rei – Paulo Ribeiro dos Santos

Responde por tentativa de estupro e agressão, também em Salvador.

Rei – Paulo Ribeiro dos Santos | Foto: Divulgação / SSP-BA

Rainha – Daniel de Jesus Ribeiro

Procurado por crimes contra mulheres na região de Candeal.

Rainha – Daniel de Jesus Ribeiro | Foto: Divulgação / SSP-BA

Valete – Valmar Santos Oliveira

Suspeito de lesão corporal contra mulher em Jequié.

Valete – Valmar Santos Oliveira | Foto: Divulgação / SSP-BA

Naipe de Espadas: violência extrema e ameaças

Ás – Jhon Lennon Pereira Reis

Procurado por estupro de vulnerável e ameaça. Atua em Eunápolis.

Ás – Jhon Lennon Pereira Reis | Foto: Divulgação / SSP-BA

Rei – Jeremeelitas de Jesus Oliveira

Buscado por crimes contra mulheres em Camaçari.

Rei – Jeremeelitas de Jesus Oliveira | Foto: Divulgação / SSP-BA

Rainha – Otacildo Varjão de Jesus

Procurado por lesão corporal em local não informado pela SSP.

Rainha – Otacildo Varjão de Jesus | Foto: Divulgação / SSP-BA

Valete – Arivaldo Pires Menezes

Investigado por violência doméstica em Salvador.

Valete – Arivaldo Pires Menezes | Foto: Divulgação / SSP-BA

Plataforma reforça combate à violência de gênero na Bahia

Segundo a SSP, o Baralho Lilás será atualizado à medida que novos foragidos forem identificados. A ferramenta integra o conjunto de ações voltadas para prevenção e resposta rápida a crimes contra mulheres, que seguem em alta no estado.

O órgão destaca que qualquer informação pode ser crucial para retirar esses agressores de circulação. As denúncias podem ser feitas com segurança, sem necessidade de identificação.

Disque Denúncia: 181

Site do Disque Denúncia (com anonimato garantido)