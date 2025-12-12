POLÍCIA
Conheça os 16 homens que integram o novo Baralho Lilás da SSP
Ferramenta reúne suspeitos de feminicídio, estupro, abuso de menores e agressões, organizados em quatro naipes
Por Luan Julião
A Secretaria da Segurança Pública da Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 12, uma nova ferramenta para reforçar o enfrentamento à violência contra mulheres: o Baralho do Crime Lilás. A plataforma reúne os 16 homens mais procurados por crimes como feminicídio, tentativa de feminicídio, estupro, estupro de vulnerável, violência doméstica e ameaças.
O material segue o modelo já conhecido do Baralho do Crime tradicional, mas desta vez voltado exclusivamente a criminosos que atacam mulheres.
Organizado em quatro naipes, o Baralho Lilás facilita a identificação dos suspeitos e destaca informações sobre o tipo de crime e a região onde cada um atua. A SSP reforça que a colaboração da população é essencial para localizar os foragidos, garantindo sigilo absoluto das denúncias feitas via Disque Denúncia (181) ou pelo site oficial.
Quem são os 16 procurados do Baralho Lilás
Naipe de Paus: estupradores e agressores
Ás – Aldeir Santos Carvalho
Procurado por estupro de vulnerável. Atua em Salvador.
Rainha – Tomaz Bispo dos Santos Júnior
Investigado por estupro, com registros em Lauro de Freitas.
Rei – Franklin Castro e Souza
Suspeito de tentativa de estupro em Feira de Santana.
Valete – José Guiomar Vieira da Silva
Procurado por ameaças e agressões contra mulher em Jequié.
Naipe de Copas: feminicidas e abusadores
Ás – Jacone Saldanha da Silva Souza
Procurado por tentativa de feminicídio em Vitória da Conquista.
Rei – Isanildo Rebolças da Luz
Condenado por estupro, com atuação em Itagi.
Rainha – Danilo Medeiros dos Santos
Foragido por ameaças e atos libidinosos contra menor de idade em Juazeiro.
Valete – Eduardo Oliveira Pereira Santos
Procurado por agressão doméstica em Salvador.
Naipe de Ouros: estupradores e agressores reincidentes
Ás – Jackson Maurício Andrade
Investigado por estupro, com atuação na capital.
Rei – Paulo Ribeiro dos Santos
Responde por tentativa de estupro e agressão, também em Salvador.
Rainha – Daniel de Jesus Ribeiro
Procurado por crimes contra mulheres na região de Candeal.
Valete – Valmar Santos Oliveira
Suspeito de lesão corporal contra mulher em Jequié.
Naipe de Espadas: violência extrema e ameaças
Ás – Jhon Lennon Pereira Reis
Procurado por estupro de vulnerável e ameaça. Atua em Eunápolis.
Rei – Jeremeelitas de Jesus Oliveira
Buscado por crimes contra mulheres em Camaçari.
Rainha – Otacildo Varjão de Jesus
Procurado por lesão corporal em local não informado pela SSP.
Valete – Arivaldo Pires Menezes
Investigado por violência doméstica em Salvador.
Plataforma reforça combate à violência de gênero na Bahia
Segundo a SSP, o Baralho Lilás será atualizado à medida que novos foragidos forem identificados. A ferramenta integra o conjunto de ações voltadas para prevenção e resposta rápida a crimes contra mulheres, que seguem em alta no estado.
O órgão destaca que qualquer informação pode ser crucial para retirar esses agressores de circulação. As denúncias podem ser feitas com segurança, sem necessidade de identificação.
Disque Denúncia: 181
Site do Disque Denúncia (com anonimato garantido)
