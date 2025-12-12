Menu
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Baralho do Crime Lilás: entenda como a ferramenta vai funcionar

Estratégia visa viabilizar o combate à violência contra a mulher

Victoria Isabel e Luiza Nascimento

Por Victoria Isabel e Luiza Nascimento

12/12/2025 - 8:52 h | Atualizada em 12/12/2025 - 9:19
Imagem ilustrativa da imagem Baralho do Crime Lilás: entenda como a ferramenta vai funcionar
-

Visando fortalecer a rede de proteção às mulheres, o Baralho do Crime Lilás foi lançado na manhã desta sexta-feira, 12, em Salvador. A cerimônia aconteceu no auditório Mestre Álvaro, no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A ferramenta inédita busca incentivar denúncias, agilizar capturas e ampliar o impacto social das políticas de segurança pública às vítimas, unindo a sociedade com a inteligência policial para a captura de homens com mandado de prisão em aberto por crime como feminicídio, violência doméstica e estupro.

Como a ferramenta vai funcionar?

Em entrevista ao portal A TARDE, a tenente-coronel Roseli de Santana Ramos, comandate do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM), explicou como a estratégia irá ajudar no enfrentamento do crime contra as mulher na Bahia.

Segundo a oficial, o equema funciona similarmente ao Baralho do Crime, com um catálogo de cartas, em que cada uma representa um criminoso foragido da Justiça, com foto, nome, apelido, crimes cometidos e área de atuação.

"O objetivo é dar vozes às mulheres vítimas de violência para que elas se sintam mais seguras, sabendo que existe um instrumento como esse capaz de identificar criminosos e que possa realmente capturar e punir quem precisa", explicou.

Para Roseli, a implementação de políticas públicas é fundamental para que as mulheres se sintam cada vez mais seguras e possam viver sem medo. A tenente pontua que a participação da sociedade fará a diferença no combate ao crime.

"É saber que você vai estar na sua casa com segurança, você não vai estar com medo de que esse criminoso apareça a qualquer momento e possa tirar a sua vida e possa te ferir. Então, a participação social é extremamente importante", finalizou.

Tenente-coronel Roseli de Santana Ramos
Tenente-coronel Roseli de Santana Ramos | Foto: Victoria Isabel/AG. A TARDE

Ação por toda a Bahia

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Antônio Carlos Silva Magalhães, o Baralho Lilás vai viabilizar a identificação dos criminosos por toda a Bahia, resultando em um alcance mais rápido.

"Estamos dando maior abrangência através do nosso Batalhão de Proteção à Mulher, mas também através de nossas unidades todas no interior do Estado, que terão acesso a esse equipamento, a essas denúncias que chegam para lá e, a partir de a, vão atuar com mais eficiência, para dar maior segurança para essas pessoas vítimas", garantiu o comandante Magalhães.

O Disque Denúncia (181), que funciona como um canal anônimo para reportar crimes e violações, também será um aliado da ferramenta. Segundo a coordenadora do sistema, Sabrina Aiexa, a violência contra a mulher é um dos crimes mais denunciados diariamente.

"No nosso ranking de crimes, o segundo crime mais denunciado é a violência contra a mulher. Agora, com o Baralho de Lilás, além das denúncias dos crimes das violências contra as mulheres, é possível também o cidadão comunicar, trazer informações de localização desses indivíduos que são procurados pela Justiça por terem cometido crimes de violência contra a mulher", explicou.

Sabrina Aiexa - coordenadora do Disque Denúncia
Sabrina Aiexa - coordenadora do Disque Denúncia | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

