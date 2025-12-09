Menu
HOME > POLÍCIA
INÉDITO

Bahia terá Baralho do Crime Lilás em combate à violência contra mulher

material reúne fotos e informações de 16 foragidos procurados por agressões, feminicídios e outros crimes

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/12/2025 - 19:40 h
Proposta é ampliar a divulgação dos procurados e incentivar denúncias que possam levar à localização dos suspeitos
Proposta é ampliar a divulgação dos procurados e incentivar denúncias que possam levar à localização dos suspeitos

A Bahia passará a contar com uma nova ferramenta para auxiliar no enfrentamento à violência contra mulheres: o Baralho do Crime Lilás. O material reúne fotos e informações de 16 foragidos procurados por agressões, feminicídios e outros crimes praticados contra mulheres na capital, na Região Metropolitana de Salvador e em cidades do interior.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, o lançamento deve acontecer ainda nesta semana, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB. A iniciativa, considerada inédita no país, é das Secretarias Estaduais da:

  • Segurança Pública (SSP);
  • Políticas para as Mulheres (SPM)

A proposta é ampliar a divulgação dos procurados e incentivar denúncias que possam levar à localização dos suspeitos.

Bahia tem cinco nomes na lista de criminosos mais procurados do Brasil
Saiba quem é o motorista que assumiu matar mulher trans com 'mata-leão'
Reviravolta? Justiça da Bahia anula júri que absolveu Iuri Sheik

Baralho do Crime Lilás

O Baralho do Crime Lilás segue o modelo já conhecido do tradicional “Baralho do Crime” da SSP, mas desta vez com foco exclusivo em casos de violência de gênero.

Segundo o governo, a ideia é reforçar o caráter de urgência desses crimes e ampliar a resposta do Estado diante do aumento dos casos de violência contra mulheres.

A lista dos foragidos deverá ser disponibilizada ainda hoje nos canais oficiais da Secretaria da Segurança Pública.

x