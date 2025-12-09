Bahia tem cinco nomes na lista de criminosos mais procurados do Brasil

Levantamento reúne 216 procurados em todo o Brasil - Foto: Reprodução/ CNN / MJSP

Cinco criminosos da Bahia passaram a integrar a lista nacional de foragidos mais procurados do país, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nesta segunda-feira, 8. Os nomes aparecem no Projeto Captura, programa coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e oficializado pelo ministro Ricardo Lewandowski.

O levantamento reúne 216 procurados em todo o Brasil, incluindo apenas três mulheres, e foi elaborado a partir das indicações enviadas pelos estados. Cada unidade da federação selecionou seus alvos mais estratégicos com base em critérios como gravidade dos crimes, possível ligação com facções, existência de vários mandados de prisão e atuação interestadual.

Cinco baianos listados como prioridade

A Bahia indicou cinco nomes para a relação nacional:

Anderson Souza de Jesus

André Márcio de Jesus

Fábio Souza dos Santos

Manoaldo Falcão Costa Júnior

Sidmar Soares Santos, conhecido como Bolota

Denúncias e funcionamento do Projeto Captura

O Ministério da Justiça reforça que denúncias anônimas sobre qualquer um dos foragidos podem ser feitas pelos números 190 e 197. O portal gov.br/captura reúne informações individuais sobre os alvos, incluindo nome completo, apelidos, CPF e data de nascimento.

O cadastro será atualizado semestralmente, podendo sofrer alterações imediatas em situações excepcionais justificadas pelos estados. A proposta do programa é envolver a população no apoio ao combate ao crime organizado e facilitar o processo de captura de criminosos considerados de alta periculosidade.