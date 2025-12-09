POLÍCIA
Bahia tem cinco nomes na lista de criminosos mais procurados do Brasil
Nomes baianos aparecem entre os 216 alvos definidos pelos órgãos de segurança estaduais
Por Luan Julião
Cinco criminosos da Bahia passaram a integrar a lista nacional de foragidos mais procurados do país, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nesta segunda-feira, 8. Os nomes aparecem no Projeto Captura, programa coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e oficializado pelo ministro Ricardo Lewandowski.
O levantamento reúne 216 procurados em todo o Brasil, incluindo apenas três mulheres, e foi elaborado a partir das indicações enviadas pelos estados. Cada unidade da federação selecionou seus alvos mais estratégicos com base em critérios como gravidade dos crimes, possível ligação com facções, existência de vários mandados de prisão e atuação interestadual.
Leia Também:
Cinco baianos listados como prioridade
A Bahia indicou cinco nomes para a relação nacional:
- Anderson Souza de Jesus
- André Márcio de Jesus
- Fábio Souza dos Santos
- Manoaldo Falcão Costa Júnior
- Sidmar Soares Santos, conhecido como Bolota
Denúncias e funcionamento do Projeto Captura
O Ministério da Justiça reforça que denúncias anônimas sobre qualquer um dos foragidos podem ser feitas pelos números 190 e 197. O portal gov.br/captura reúne informações individuais sobre os alvos, incluindo nome completo, apelidos, CPF e data de nascimento.
O cadastro será atualizado semestralmente, podendo sofrer alterações imediatas em situações excepcionais justificadas pelos estados. A proposta do programa é envolver a população no apoio ao combate ao crime organizado e facilitar o processo de captura de criminosos considerados de alta periculosidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes