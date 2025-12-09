Reviravolta? Justiça da Bahia anula júri que absolveu Iuri Sheik

Empresário e criador de conteúdo, baiano, Iure Sheik - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O julgamento realizado nesta terça-feira, 9, pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) resultou na anulação, por unanimidade, do júri popular que havia absolvido o influenciador Iuri Abraão, conhecido como Iuri Sheik. A informação foi confirmada pela família de William Oliveira, morto em 2019 após ser atingido por disparos de arma de fogo durante os festejos de São João em Santo Antônio de Jesus.

Com a decisão, o processo volta à fase do Tribunal do Júri, o que deve levar à realização de um novo julgamento, com novos jurados e reapreciação integral das provas. De acordo com a defesa da família de William, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Procuradoria do Estado já tinham se manifestado favoravelmente ao pedido de nulidade.

Inconformismo com a absolvição

A defesa da família de William sustentou, desde maio, quando Sheik foi absolvido após dez horas de sessão —, que a decisão dos jurados contrariava o conjunto de provas do processo. A repercussão da absolvição mobilizou familiares, amigos da vítima e parte da comunidade jurídica.

Na entrevista concedida ao Portal A TARDE, o advogado da família, Wyre Souza, explicou o motivo do recurso:

"Quando há um julgamento e, em uma das fases, a parte que se deu como vencedora ou vencida entende que o julgamento não foi justo, cabe um recurso. Foi o que nós fizemos. É um processo que todo mundo, a Bahia inteira, o Brasil inteiro, se surpreendeu com a decisão dos jurados. E nós recorremos aqui para o Tribunal de Justiça, aqui na Bahia, na segunda instância."

Ele também detalhou o que acontece a partir da anulação:

"Um júri novo, com outros jurados, com a oitiva dele, manifestação da defesa e acusação, do Ministério Público, enfim, teria tudo novamente."

Relembre o caso

O influenciador Iuri Sheik foi absolvido em maio de 2025 após cerca de dez horas de julgamento no Fórum de Santo Antônio de Jesus, a 190 km de Salvador. O júri popular, composto por sete pessoas da sociedade civil, acolheu a versão da defesa.

Iuri era acusado de assassinar o empresário William Oliveira, de 27 anos, durante os festejos de São João de 2019, em Santo Antônio de Jesus. O caso ganhou grande repercussão na época por envolver um influenciador com mais de 200 mil seguidores, hoje, cerca de 38 mil.

Para o Ministério Público da Bahia, o crime foi cometido por motivo fútil após William negar um aperto de mão de Iuri. A acusação descreve que o influenciador sacou uma arma e disparou duas vezes. William chegou a passar por cirurgia, mas morreu dois dias depois. Ele deixou esposa e três filhas, incluindo uma recém-nascida de 40 dias.