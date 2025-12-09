Irmãos gêmeos são presos por homicídio e roubo de moto na Bahia

Após o homicídio, os dois teriam fugido levando a motocicleta da vítima - Foto: Reprodução / Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira, 9, dois irmãos gêmeos de 25 anos suspeitos de envolvimento na morte de Antônio Mário dos Anjos Santos, de 46 anos, em Cruz das Almas. A dupla foi localizada em uma área da zona rural do município durante uma operação da Delegacia Territorial.

O crime ocorreu em 15 de novembro, na comunidade da Pumba. De acordo com a apuração policial, Antônio Mário participava de um evento na região quando teria discutido com os suspeitos.

Testemunhas relataram que ele foi retirado do local pelos dois irmãos, que em seguida o teriam seguido pela estrada. A investigação indica que a vítima foi alcançada e executada a tiros, além de apresentar sinais de agressões anteriores aos disparos, conforme apontam os laudos periciais.

Após o homicídio, os dois teriam fugido levando a motocicleta da vítima, uma Honda CG Fan 150 preta.

Com o avanço das diligências, a Polícia Civil reuniu elementos que sustentaram a solicitação de prisão preventiva, deferida pela Justiça. Os irmãos foram detidos e encaminhados para a carceragem da unidade policial. Eles devem passar por audiência de custódia e posteriormente serão transferidos para o Presídio Regional, onde permanecerão à disposição do Judiciário.