Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é preso por armazenar pornografia infantil na Bahia

A ação ocorreu na cidade de Teixeira de Freitas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/12/2025 - 12:21 h
Homem foi preso na manhã desta terça-feira, 9
Homem foi preso na manhã desta terça-feira, 9 -

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 9, durante a Operação Anjo da Guarda, deflagrada pela Polícia Federal, com objetivo de combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados pela internet, incluindo aliciamento de menores e compartilhamento de imagens ilegais.

A ação ocorreu na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência. O objetivo era recolher celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos que possam contribuir com as investigações e passar por perícia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra
Novo líder do Comando Vermelho é preso ao desembarcar em aeroporto
Operações investigam conflitos entre produtores e indígenas na Bahia

Durante o cumprimento do mandado, os agentes identificaram que o suspeito armazenava arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial para lavratura do auto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso sexual Polícia Civil Proteção Infantil TEIXEIRA DE FREITAS

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem foi preso na manhã desta terça-feira, 9
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Homem foi preso na manhã desta terça-feira, 9
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Homem foi preso na manhã desta terça-feira, 9
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Homem foi preso na manhã desta terça-feira, 9
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x