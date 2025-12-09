Homem é preso por armazenar pornografia infantil na Bahia

Homem foi preso na manhã desta terça-feira, 9 - Foto: PF / Divulgação

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 9, durante a Operação Anjo da Guarda, deflagrada pela Polícia Federal, com objetivo de combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados pela internet, incluindo aliciamento de menores e compartilhamento de imagens ilegais.

A ação ocorreu na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência. O objetivo era recolher celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos que possam contribuir com as investigações e passar por perícia.

Durante o cumprimento do mandado, os agentes identificaram que o suspeito armazenava arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial para lavratura do auto.

