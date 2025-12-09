Justiça julga anulação do júri que absolveu Iuri Sheik; entenda o caso

Influenciador digital Iuri Abraão, conhecido como Iuri Sheik - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) julga, na tarde desta terça-feira, 9, o pedido de nulidade do júri que absolveu o influenciador digital Iuri Abraão, conhecido como Iuri Sheik, em maio deste ano. O recurso foi apresentado pela família de William Oliveira, representada pelo advogado Wyre Souza, que acompanhou o caso desde as primeiras etapas da investigação.

A sessão pode determinar se o julgamento popular será anulado, o que levaria à realização de um novo júri.

O que diz o advogado da família

De acordo com o advogado Wyre Souza, a decisão dos jurados causou perplexidade e motivou o pedido de anulação.

"Quando há um julgamento e, em uma das fases, a parte que se deu como vencedora ou vencida entende que o julgamento não foi justo, cabe um recurso. Foi o que nós fizemos. É um processo que todo mundo, a Bahia inteira, o Brasil inteiro, se surpreendeu com a decisão dos jurados. E nós recorremos aqui para o Tribunal de Justiça, aqui na Bahia, na segunda instância. E hoje é a sessão de julgamento para saber se o júri vai ser anulado ou não."

Caso a nulidade seja reconhecida, segundo ele, todo o processo será refeito.

"Um júri novo, com outros jurados, com a oitiva dele, manifestação da defesa e acusação, do Ministério Público, enfim, teria tudo novamente."

O advogado afirma ainda que considera a absolvição incompatível com o conjunto de provas apresentado ao longo dos seis anos de investigação.

"Nós estamos bem confiantes, certo? Desde o dia que, infelizmente, ele foi ali absolvido, nós vimos que ali, com certeza, teve algo por trás para justificar essa absolvição. Porque eu acompanhei o processo há 6 anos, desde o início, e tudo é contra ele."

"100% das provas, das testemunhas, tudo, 100%, é contra o réu. Então, ver uma decisão de absolvição realmente pegou todos de surpresa e a gente ali entendeu que há alguma coisa errada. Não só juridicamente falando, mas você sabe que o Brasil, infelizmente, existem outros caminhos aí que as pessoas adotam."

Wyre reforça que tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria do Estado já se manifestaram favoráveis à nulidade.

"Mas nós estamos bem confiantes porque tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria do Estado também entenderam pela nulidade do júri e, consequente, para cancelar esse júri e ser marcado um novo. Então, nós estamos bem confiantes que hoje a gente vai ter um resultado favorável."

Relembre o caso

O influenciador Iuri Sheik foi absolvido em maio de 2025 após cerca de dez horas de julgamento no Fórum de Santo Antônio de Jesus, a 190 km de Salvador. O júri popular, composto por sete pessoas da sociedade civil, acolheu a versão da defesa.

Iuri era acusado de assassinar o empresário William Oliveira, de 27 anos, durante os festejos de São João de 2019, em Santo Antônio de Jesus. O caso ganhou grande repercussão na época por envolver um influenciador com mais de 200 mil seguidores, hoje, cerca de 38 mil.

Para o Ministério Público da Bahia, o crime foi cometido por motivo fútil após William negar um aperto de mão de Iuri. A acusação descreve que o influenciador sacou uma arma e disparou duas vezes. William chegou a passar por cirurgia, mas morreu dois dias depois. Ele deixou esposa e três filhas, incluindo uma recém-nascida de 40 dias.