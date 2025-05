Iuri Sheik absolvido: tudo o que aconteceu no julgamento do influenciador

Sheik respondia em liberdade desde setembro de 2020 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O influenciador Iuri Sheik foi absolvido do assassinato do ex-empresário da banda Black Style William Oliveira em 2019. O júri popular aconteceu nesta terça-feira, 20, no Fórum Desembargador Wilde Oliveira Lima, em Santo Antônio de Jesus, 193 km de Salvador.

O julgamento durou cerca de 10 horas e foi marcado por depoimentos surpreendentes de Iuri, da mãe da vítima, Nélia de Oliveira Vieira, e também de Bianca Reis, a ex-companheira do empresário. Após a decisão, o influenciador declarou que estava "aliviado" e fez agradecimentos a Deus.

O Portal A TARDE acompanhou in loco o júri popular e traz abaixo todos os detalhes do julgamento.

O júri

Iuri chegou ao Fórum Desembargador Wilde Oliveira Lima por volta de 08h40 e foi recebido com hostilidade, sendo chamado de "assassino". Apesar disso, ainda em sua chegada, ele falou com a imprensa e afirmou que não cometeu o crime: “Não matei ninguém”.

O júri iniciou por volta de 10h e foi formado por cinco mulheres e dois homens. Ainda pela manhã, quatro testemunhas de acusação foram ouvidas [uma pessoa faltou].

Antônio Vitor Ferrari da Silva - testemunha ocular e amigo de William

Rodrigo de Jesus Martins - testemunha ocular e amigo de William

Rafael de Jesus Martins - testemunha ocular e amigo William

Bianca Ramos Borges dos Reis - testemunha ocular e ex-namorada de William

Na sequência, foram arroladas três testemunhas de defesa de Iuri [duas não compareceram]

Laerte Alves - amigo e ex-sócio de Iuri Sheik

Gabriela das Virgens, esposa de Iuri

Daiana Samara Bonfim Santana - amiga de infância de Iuri

Depoimento de Iuri Sheik

O depoimento do então acusado foi o mais longo, durou cerca de 40 minutos. Em sua fala, Iuri alegou legítima defesa e atribuiu a motivação do confronto a uma antiga relação com Bianca Reis Feitosa, ex-namorada de William e mãe da filha caçula do empresário.

Sheik respondia em liberdade desde setembro de 2020 | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O digital influencer sustentou que vinha sendo perseguido por William por conta de ciúmes envolvendo Bianca: "Ela estando com ele, eu pegava ela. Ela queria causar ciúme nele e ficava me chamando. Ele [William] já tinha esse ódio por causa de Bianca".

Iuri também deu detalhes do momento da confusão. "Quando ele encostou, já dei nele. Quando ele colou e perguntou: 'colé, homem?' Perguntei: 'colé, o quê?' E puxei a arma dele e 'atirei para baixo", afirmou Iuri Sheik, em referência ao momento do disparo.

Negou tiro pelas costas

Ainda em depoimento, Iuri tentou se defender da acusação de ter atirado pelas costas: "Está repreendido! Eu ia fazer isso com o rapaz? Eu não atirei nas costas dele. Nunca tive intenção, lutei o tempo todo pela minha vida. Tinha a minha história, minha família. Sei que ele tinha mãe e tinha filhas, mas ele me perseguiu o tempo todo".

Tem situação que se você não agir como leão, você vira uma hiena Iuri Sheik

Depoimento de Bianca

Em seu depoimento, Bianca negou ter sido amante de William, como afirmado por Iuri. "Nunca fui amante de William. Sou mulher, nunca fui sustentada por homem nenhum".

Ainda segundo Bianca, em janeiro de 2017, ela se relacionou com Iuri por dois dias após conhecê-lo durante a Lavagem do Bonfim.

Na ocasião, passou o fim de semana seguinte com ele e alguns amigos na praia. Bianca também relatou que começou a namorar William em 22 de abril de 2018, permanecendo com ele até outubro do mesmo ano. O casal se conheceu no final de 2017.

Bianca Reis, ex-mulher de William | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Questionada sobre os filhos

Durante a sessão, a mulher, que é suspeita de ser uma das cúmplices de Iuri no crime, foi atingida por diversos questionamentos, entre eles, o número de filhos que a vítima tinha.

Ao responder, Gabriela disse que também é mãe. "Eu fiquei sabendo pelas reportagens que ele tinha quatro filhos. Mas a gente também tem filho doutor. Ele (Iuri Sheik) tem três filhos pequenos, inclusive um comigo", disse ela destacando que precisou tirar seu filho na escola por conta do julgamento. Além disso, Bianca disse que uma das filhas do influenciador ainda sofre por conta do caso.

Finalizando, o juiz questionou Gabriela sobre quem teria puxado o gatilho que resultou na morte de William, e ela respondeu: “Eu não sei quem matou. Eu não vi".

Mãe de Iuri contesta versão

Ao longo do julgamento, a mãe de William, Nélia de Oliveira Vieira, falou com o Portal A TARDE e contestou a versão da defesa de que Bianca Reis, ex-namorada de William, teria sido o motivo do desentendimento entre os dois homens.

Nélia foi enfática ao negar que Bianca tenha tido qualquer responsabilidade pelo crime. “É, ele querendo distorcer tudo, atrapalhar — foi porque ele não tinha argumento. O que aconteceu foi em ambiente aberto, então todo mundo presenciou. E, quanto à Bianca, a gente... eu vou deixar uma coisa bem clara aqui: meu filho não era casado.”

Segundo a mãe de William, o relacionamento com Bianca Reis já estava consolidado à época do crime e não foi fruto de traição.

Crime aconteceu na noite de 23 de junho de 2019, durante uma festa do tipo “paredão” em Santo Antônio de Jesus | Foto: Arquivo pessoal

Segundo turno

Após todos serem ouvidos, o julgamento pausou e retornou, por volta de 15h, como as alegações da defesa e acusação, seguindo o rito de praxe do júri popular.

Uma das teses usadas pela defesa foram os registros em delegacias contra William, de extorsão contra o dono da banda Black Stily e de violência doméstica contra ex-mulher, ambos argumentos serviram para sustentar legítima defesa.

Decisão

A decisão pela absolvição foi divulgada por volta das 19h, após 10 horas de sessão. Depois do resultado do júri, o empresário declarou que estava "aliviado" com a decisão, fez agradecimentos a Deus.

Já o advogado de Iuri, Victor Valente, afirmou que a justiça foi feita. "Foi esperado, a verdade tinha que aparecer, nós nos mantivemos lá durante seis anos, aguentando, ouvindo os maiores absurdos. Mas nós guardamos de fato a verdade para esse momento. É aqui que importa, é no tribunal de povo que pode sabe a verdade, e nós sabemos que no momento que nós falássemos a verdade, as coisas iriam mudar."

A defesa da família de William informou que vai recorrer da decisão do julgamento. A acusação buscava a pena máxima de 30 anos de prisão.

Relembre o caso Iuri Sheik

O crime aconteceu na noite de 23 de junho de 2019, durante uma festa do tipo “paredão” em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Segundo as investigações, a discussão começou depois que William teria se recusado a cumprimentar Iuri Sheik. O influenciador saiu do local e retornou pouco depois, momento em que teria atirado duas vezes contra William.

O ex-empresário da banda Black Style foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), onde ficou internado na UTI por três dias, mas não resistiu. Ele morreu no dia 26 de junho — mesma data em que Iuri se apresentou à polícia, acompanhado de advogados.