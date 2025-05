Júri popular: esposa de Iuri Sheik afirma que filhos foram ameaçados

Iuri Sheik passa por júri popular nesta terça - Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

A esposa de Iuri Sheik, acusado de matar a tiros o produtor musical William Oliveira, em 2019, Gabriela das Virgens participou do júri popular que iniciou nesta terça-feira, 20, no Fórum de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, como uma das testemunhas de defesa a depor ao juiz.

Durante a secção, a mulher, que é suspeita de ser uma das cúmplices de Iuri no crime, foi atingida por diversos questionamentos, entre eles, o número de filhos que a vítima tinha.

Ao responder, Gabriela disse que também é mãe. "Eu fiquei sabendo pelas reportagens que ele tinha quatro filhos. Mas a gente também tem filho doutor. Ele (Iuri Sheik) tem três filhos pequenos, inclusive um comigo", disse ela destacando que precisou tirar seu filho na escola por conta do julgamento.

"Meu filho só tem oito anos de idade. Eu tive transtornos para tirar meu filho de lá [...] por causa de ameaças. Pra trazer meu filho pra cá ele teve que perder aula. Se meu filho perder, na escola dele, sete dias de falta, ele perde o ano na escola", relatou.

Após isso, a testemunha disse que uma das filhas do influenciador ainda sofre por conta do caso. "A filha dele todo dia toma remédio por causa disso e hoje ela estava desesperada chorando. Ela só tem 13 anos".

Finalizando, o juiz questionou Gabriela sobre quem teria puxado o gatilho que resultou na morte de William, e ela respondeu: “Eu não sei quem matou. Eu não vi".

Iuri alega inocência

Ao chegar no fórum, Iuri falou com a imprensa e novamente alegou ser inocente, negando ter algum envolvimento com a morte do empresário William de Oliveira. Segundo Iuri, ele disse que foi convidado para ser uma presença VIP no camarote oficial quando, segundo ele “infelizmente aconteceu o que aconteceu” e afirmou que não cometeu o crime: “Não matei ninguém”.

Ao ser questionado por mostrar uma vida de ostentação em suas redes sociais, Iuri respondeu dizendo que trabalha e vive uma vida comum. “Eu sou um trabalhador, sou pai de família e tenho meu momento de lazer.”

O advogado de Iuri Sheik, Victor Valente, afirma que busca a absolvição do réu. “Vamos buscar a absolvição, até porque a verdade está ao nosso lado, então estamos extremamente convictos que essa absolvição vai sair".

Relembre o crime

O crime aconteceu em 23 de junho de 2019, quando William e Iuri participavam de uma festa “paredão” no centro de Santo Antônio de Jesus. A confusão teria iniciado quando William teria se negado a apertar a mão de Iuri.

Após isso, o influenciador teria saído da festa e retornado momentos depois, de carro, chegando novamente na festa Iuri teria disparado duas vezes no empresário, fugindo logo em seguida. Três dias depois, 26, ele foi preso ao se apresentar juntamente dos advogados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Wiliam foi levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. Ele morreu três dias depois, 26, no mesmo dia em que Iuri foi preso.