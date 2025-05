"Não matei ninguém", diz Iuri Sheik ao chegar para júri popular

Crime aconteceu em 23 de junho de 2019 - Foto: Olga Leiria

O influenciador digital Iuri Santos Abraão, conhecido como Iuri Sheik, negou ter qualquer participação no assassinato do empresário William de Oliveira. O julgamento do caso acontece nesta terça-feira, 20, em Santo Antônio de Jesus, cidade onde o crime aconteceu em 23 de junho de 2019.

O portal A TARDE foi acompanhar o julgamento de perto e de acordo com Iuri, na ocasião, ele havia sido convidado pela prefeitura do município para fazer uma presença VIP no camarote oficial, quando “infelizmente aconteceu o que aconteceu” e afirmou que não cometeu o crime: “Não matei ninguém”.

Questionado sobre a vida de ostentação que exibe nas redes sociais, o influenciador respondeu dizendo que trabalha e mantém uma vida comum. “Eu sou um trabalhador, sou pai de família e tenho meu momento de lazer.”

"A verdade está ao nosso lado"

Victor Valente, advogado de Iuri Sheik, afirmou que a defesa busca a absolvição do réu. “Vamos buscar a absolvição, até porque a verdade está ao nosso lado, então estamos extremamente convictos que essa absolvição vai sair.”

Relembre o crime

Na ocasião do crime, na noite do dia 23 de junho de 2019, Willian e Iuri participavam de uma festa estilo 'paredão', no centro da cidade de Santo Antônio de Jesus. A desavença entre eles teria ocorrido após Will se negar a apertar a mão do digital influencer.

Iuri teria saído do local e retornado momentos depois de carro, descido e atirado duas vezes no empresário. Ele fugiu em seguida e só foi preso, no dia 26 de junho, três dias depois, ao se apresentar com advogados, no DHPP.

Will foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, por três dias. Ele morreu no dia 26 de junho, mesmo dia da prisão de Sheik.