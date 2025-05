Mulher morre após ataque brutal de abelhas no interior da Bahia

Após o ataque, Neuva foi socorrida inicialmente para o Hospital Municipal de Ipirá - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma mulher de 37 anos morreu após sofrer um ataque de abelhas enquanto limpava a fachada da casa onde morava, na zona rural de Ipirá, no interior da Bahia. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira, 16, na localidade de Umburanas, e o óbito foi confirmado no sábado, 17.

A vítima, identificada como Neuva de Souza Santos Alves, estava sozinha em sua chácara quando foi surpreendida por um enxame de abelhas. De acordo com informações da TV Subaé, Neuva tentou fugir do local, mas acabou sendo alcançada pelos insetos. Ela chegou a pedir ajuda a um parente, mas foi encontrada inconsciente.

Após o ataque, Neuva foi socorrida inicialmente para o Hospital Municipal de Ipirá e, devido à gravidade do quadro, transferida para o Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA), em Feira de Santana. No entanto, ela não resistiu às complicações provocadas pelas múltiplas picadas e faleceu no dia seguinte.

Segundo familiares, Neuva tinha alergia grave a picadas de insetos, o que agravou ainda mais a situação. O sepultamento foi realizado no domingo, 18, no Cemitério Vale das Flores, em Ipirá. Ela deixa um filho e o marido.

A morte causou comoção entre moradores da cidade. Em nota de pesar, a Prefeitura de Ipirá, onde Neuva trabalhava como funcionária da Secretaria de Assistência Social, lamentou profundamente a perda:

"É com imenso pesar que a Prefeitura Municipal lamenta o falecimento de Neuva Souza S. Alves, funcionária da Secretaria de Assistência Social. Que neste momento de tristeza, Deus conforte familiares e amigos", disse a nota.