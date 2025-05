Baiano é preso após ameaçar ex-companheira com mensages no Pix

Ex-companheira solicitou uma medida protetiva contra o suspeito em agosto do ano passado - Foto: Ilustrativa | Polícia Civil

Um homem suspeito de ameaçar a ex-companheira por mensagens via PIX foi preso na sexta-feira, 16, em Luís Eduardo Magalhães, município no oeste baiano. De acordo com a Polícia Civil da região, o homem identificado como Júlio Cezar Pires de Souza descumpriu uma medida protetiva de afastamento da ex-companheira ao tentar se comunicar com ela.

O homem começou a perseguir a ex-companheira após o casal terminar um relacionamento de quatro meses, que foi finalizado em agosto do ano passado. A vítima foi até a delegacia para registrar uma queixa sobre a importunação.

Em seguida, a Polícia Civil solicitou à Justiça uma medida protetiva, que determinou que o suspeito deveria se afastar da vítima, dos familiares dela e de testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Além disso, na medida, Júlio Cezar deveria participar de programas de recuperação e reeducação e comparecer ao Centro de Referência Especializado de Assistência Socias (CREAS) do município.

Mesmo após o deferimento da medida protetiva de urgência, as más condutas do ex-companheiro permaneceram. O homem continuou tentando manter contato com a vítima, por formas diversas, a importunando incansavelmente por meio do envio de mensagens no campo de descrição do PIX.

A prisão preventiva de Júlio Cezar foi solicitada do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM) para a Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães e foi aceita pela Justiça. O homem está detido preventivamente da Delegacia Territorial da cidade.