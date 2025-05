Lancha pega fogo durante travessia entre Morro de São Paulo e Valença

Apesar do susto, ninguém ficou ferido - Foto: Reprodução redes sociais

Uma lancha de transporte de passageiros que fazia a rota entre Morro de São Paulo e Valença, no baixo sul da Bahia, pegou fogo na tarde desta sexta-feira, 16. O incidente ocorreu ainda durante o percurso marítimo, provocando pânico entre os ocupantes da embarcação, que contava com dois tripulantes e 22 passageiros a bordo.

Apesar das chamas, a lancha conseguiu completar a travessia e atracou em segurança no Atracadouro de Valença, sem deixar feridos. Testemunhas relataram que o fogo começou de forma repentina durante o trajeto. A tripulação conseguiu conter a situação a tempo, evitando maiores danos e conduzindo a embarcação até o destino final.

Em nota, a Marinha informou que "deslocou imediatamente para o local uma equipe de Inspeção Naval que se encontrava na região, a fim de prestar o auxílio inicial aos envolvidos e colher informações do incidente".

Ainda de acordo com a nota, a lancha “SHEKNAH VII apresentou um princípio de incêndio durante a navegação entre Morro de São Paulo e Valença, sendo o fogo controlado pela própria tripulação. Todos os passageiros desembarcaram. Não houve registro de pessoas feridas, nem foram observados indícios de poluição hídrica na área".

As causas do incêndio, no entanto, ainda não foram esclarecidas.