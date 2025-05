Advogado é preso por desviar mais de R$ 44 mil de uma idosa na Bahia

Caso ocrreu em 201 - Foto: Ilustrativa/Haeckel Dias/Ascom PC-BA

Um advogado foi preso na manhã desta sexta-feira, 16, na Avenida Maria Quitéria, em Feira de Santana, acusado de desviar mais de R$ 44 mil de uma idosa vinculada a um sindicato de trabalhadores rurais do município de Coração de Maria.

Segundo as investigações, o valor era proveniente de um precatório judicial expedido em favor da vítima. A quantia foi transferida para a conta pessoal do investigado e, em seguida, repassada quase integralmente para a conta da companheira dele, com indícios de tentativa de ocultação do produto do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito responde a outros inquéritos relacionados ao mesmo tipo de conduta nos municípios de Irará, Feira de Santana, Salvador e Coração de Maria. As vítimas, em sua maioria, são pessoas idosas em situação de vulnerabilidade.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Coração de Maria e do Setor de Investigação da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro).

O investigado teve a prisão preventiva decretada por crime de apropriação indébita. Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem para identificar outras possíveis vítimas e pessoas envolvidas no esquema.