“Braço-direito” de líder do CV na Bahia é preso em operação

Foi preso nesta sexta-feira, 16, o traficante e homicida Caio Pereira Ribeiro, conhecido como “Caio Argentino”, o braço-direito” do líder do Comando Vermelho (CV) em Vitória da Conquista, Willians Alves de Souza Filho, o “Nem Bomba”, segundo apuração do Portal A TARDE.

A prisão de Caio aconteceu em Vitória do Santo Antão, em Pernambuco, após uma operação integrada em conjunto com a Polícia Militar da Bahia.

Apontado como homem de confiança da facção e com mandado de prisão em aberto, Argentino também era responsável pela distribuição de armas e drogas na região Sudeste da Bahia.

As investigações apontaram ainda que integrantes do bando compraram imóveis em cidades pernambucanas, buscando a expansão da facção.

Líder da facção

'Nem Bomba', o líder do CV em Vitória da Conquista, está preso m um presídio federal desde 2018. O traficante era considerado um dos cinco traficantes mais procurados do estado, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Segundo informações do órgão, Willian é apontado como responsável direto e indireto por cerca de 150 homicídios, todos registrados em Vitória da Conquista e em municípios da região. As investigações também indicam que a quadrilha liderada por ele estaria envolvida em assaltos a agências bancárias.

Willian foi preso em 2013, mas conquistou liberdade provisória em 2016. Segundo a polícia, mesmo fora da prisão, ele continuou a comandar as atividades criminosas da facção, atuando de forma remota enquanto se escondia em outros estados.