Quase 400 pacientes são regulados em mutirão de oncologia e outros serviços

A mobilização envolveu médicos reguladores, gestores e diretores de hospitais da capital e do interior - Foto: Divulgação | GOVBA

Em apenas cinco horas de atendimento, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) fez a regulação de 368 pacientes durante mutirão realizado neste sábado, 17. A força-tarefa teve como objetivo acelerar transferências de casos complexos, com destaque para atendimentos em oncologia e neurocirurgia.

Também foram contempladas especialidades como urologia, ortopedia e clínica médica. A mobilização envolveu médicos reguladores, gestores e diretores de hospitais da capital e do interior, com participação ativa de unidades em municípios como Teixeira de Freitas, Ilhéus, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Alagoinhas, Jequié e Ribeira do Pombal. A ação continua até o fim do dia.

Resolução

Desde janeiro, a Central Estadual de Regulação solucionou mais de 116 mil casos vindos dos 417 municípios baianos. Segundo a Sesab, 50% dos pacientes foram atendidos em até 24 horas e 88% em até 72 horas.

Entre os hospitais que mais receberam pacientes regulados durante o mutirão estão:

Hospital Estadual Costa das Baleias

Hospital Geral Roberto Santos

Hospital Regional Costa do Cacau

Hospital Geral Clériston Andrade

Hospital Geral Santa Tereza

Hospital Geral de Vitória da Conquista

A secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, destacou o investimento em infraestrutura hospitalar e transporte. “Já abrimos mais de 3 mil leitos nos últimos dois anos e reforçamos a rede municipal com equipamentos e mais de 500 ambulâncias para urgência e emergência”, afirmou.

A diretora da Central de Regulação, Rita Santos, enfatizou a importância dos mutirões para agilizar o fluxo de atendimento. “Essa estratégia fortalece a regulação como uma ferramenta essencial para garantir cuidado ágil e eficiente.”

A Central Estadual de Regulação opera 24 horas por dia, com 220 médicos e 190 auxiliares. Os profissionais avaliam solicitações, priorizam urgências, coordenam o transporte e asseguram que cada paciente seja encaminhado ao serviço mais adequado.