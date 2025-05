Homem é detido acusado de ameaçar jovens com uma foice

Horas antes da ameaça, o mesmo homem foi acusado de tentar estuprar uma das adolescentes - Foto: Divulgação | SSP

A Guarda Civil Municipal de Luis Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, deteve, neste domingo, 18, um homem acusado de ameaçar duas adolescentes, de 12 e 13 anos, com uma foice.

De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito teria perseguido as jovens em uma comunidade local conhecida como Muriçoca. Os agentes encontraram o acusado ainda portando a arma. Ao ser abordado, o homem continuou com comportamento agressivo e ameaças verbais às vítimas e à outras pessoas.

Testemunhas relataram ainda que, horas antes do fato, o mesmo homem havia tentado estuprar uma das adolescentes.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas o suspeito fugiu.