Advogado da família de empresário morto pede pena máxima a Iuri Sheik

O advogado da família do empresário William Oliveira, morto a tiros no dia 23 de junho de 2019, pediu que a justiça seja feita e cobrou pena máxima para o influenciador Iuri Sheik. O influenciador vai a júri popular nesta terça-feira, 20.

“Eu tenha certeza que a justiça vai ser feita. Eu só quero a pena máxima e mais nada. Porque vidas negras importam e a vida de um pai de família também”, disse Dr. Vivaldo Amaral em entrevista ao Grupo A TARDE.

Ao relatar o caso e projetar uma punição severa para Iuri, o jurista também revelou que sensibilizou com o caso depois de um contato com a filha mais nova da vítima. “Eu fiquei extremamente sensibilizado com a pequenininha que segurou em minha mão e disse “doutor, traga meu pai de volta”, aquilo ali eu cheguei a chorar e me estimulou mais ainda”, disse.

Demora do julgamento

O advogado da família de William estimou que o julgamento pode durar até três, mas ressaltou que existe a possibilidade de que tudo seja resolvido antes. O júri é formado por cinco mulheres e dois homens.

“Eu acredito que demore, mas júri é uma caixinha de surpresa. Pode ser que a defesa desista de ouvir as testemunhas dele, possa ser que o Ministério Público desista de ouvir as testemunhas. Iuri Sheik pode chegar aqui e não querer depor ou mentir, como ele vem fazendo. Ele só falou a verdade uma ver quando ele disse “matei mesmo e acabou” depois ele foi orientado e aí deu 10 versões diferentes”, afirmou Vivaldo Amaral.

Relembre o caso

O influenciador baiano Iuri Sheik se envolveu em um desentendimento com William Oliveira, ex-empresário da banda de pagode Black Style, após o produtor musical supostamente se recusar a apertar sua mão. O episódio aconteceu em uma festa do tipo "Paredão" noite de 23 de junho de 2019, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

Durante a confusão, Iuri Sheik teria disparado duas vezes contra William. Socorrido, o produtor foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde permaneceu em estado grave por três dias, mas não resistiu e morreu no dia 26 de junho.

Iuri chegou a ser preso pelo crime, mas está solto desde setembro de 2020 após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) acatar o pedido de Habeas Corpus.