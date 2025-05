Iuri Sheik aponta ex-namorada de vítima como pivô do crime

Crime aconteceu em 2019 - Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

A defesa do influenciador Iuri Santos Abraão, conhecido como Iuri Sheik, afirma que a motivação para o desentendimento entre ele William de Oliveira teria sido sua ex-namorada, Bianca Reis. Iuri é acusado de assassinar o ex-empresário da banda Black Style com disparos de arma de fogo em 2019, no município de Santo Antônio de Jesus. O julgamento acontece nesta terça-feira, 20, no Fórum Desembargador Wilde Oliveira Lima, onde acontece o júri popular do caso e o portal A TARDE foi acompanhar de perto.

Em seu depoimento, Bianca negou ter sido amante de William como afirmado por Iuri. "Nunca fui amante de William. Sou mulher, nunca fui sustentada por homem nenhum", diz.

| Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

Ainda segundo Bianca, em janeiro de 2017, ela se relacionou com Iuri por dois dias após conhecê-lo durante a Lavagem do Bonfim. Na ocasião, passou o fim de semana seguinte com ele e alguns amigos na praia. Bianca também relatou que começou a namorar William em 22 de abril de 2018, permanecendo com ele até outubro do mesmo ano. O casal se conheceu no final de 2017.

Durante o julgamento, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação:

Antônio Vitor Ferrari da Silva - testemunha ocular e amigo de William

Rodrigo de Jesus Martins - testemunha ocular e amigo de William

Rafael de Jesus Martins - testemunha ocular e amigo William

Bianca Ramos Borges dos Reis - testemunha ocular e ex-namorada de William

Do lado da defesa, mais quatro foram arroladas:

Laerte Alves - amigo e ex-sócio de Iuri Sheik

Gabriela das Virgens - esposa de Iuri

Daiana Samara Bonfim Santana - amiga de infância de Iuri

Iuri nega participação no crime

Iuri Sheik negou ter qualquer participação no assassinato de William de Oliveira. De acordo com Iuri, na ocasião, ele havia sido convidado pela prefeitura do município para fazer uma presença VIP no camarote oficial, quando “infelizmente aconteceu o que aconteceu” e afirmou que não cometeu o crime: “Não matei ninguém”.

Relembre o crime

Na ocasião do crime, na noite do dia 23 de junho de 2019, Willian e Iuri participavam de uma festa estilo 'paredão', no centro da cidade de Santo Antônio de Jesus. A desavença entre eles teria ocorrido após Will se negar a apertar a mão do digital influencer.

Iuri teria saído do local e retornado momentos depois de carro, descido e atirado duas vezes no empresário. Ele fugiu em seguida e só foi preso, no dia 26 de junho, três dias depois, ao se apresentar com advogados, no DHPP.

Will foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, por três dias. Ele morreu no dia 26 de junho, mesmo dia da prisão de Sheik.